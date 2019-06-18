【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
習近平將對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問
http://www.CRNTT.com
2019-06-18 08:46:45
新聞聯播相關報道（來源：網絡）
中評社北京6月18日電／中共中央對外聯絡部發言人胡兆明17日在北京宣布：應朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩邀請，中共中央總書記、中華人民共和國主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。
（來源：新華網）
【
CNML格式
】 【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
朝願大讓步 對特離場大感意外
(2019-03-03 09:33:21)
美朝無協議 國防部：中方將繼續發揮作用
(2019-03-01 00:10:34)
朝古領導人同意加強兩國關係 打破制裁
(2018-11-07 11:35:20)
中評特寫：從“地表最強80後”觀現今朝鮮
(2018-09-23 00:10:12)
天兒慧：中美能否共存的試金石是半島無核化
(2018-09-22 00:22:28)
美國新任朝鮮政策特別代表將訪問韓、中、日
(2018-09-08 10:16:33)
美朝僵局的“鍋”甩不到中國頭上
(2018-08-31 10:38:40)
金正恩要求推進朝鮮工業部門現代化改造
(2018-07-03 13:53:32)
外交部：為朝鮮半島雙方成果由衷高興
(2018-07-03 13:48:35)
美國務卿將再訪朝鮮
(2018-07-03 13:30:11)