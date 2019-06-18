習近平將對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問

新聞聯播相關報道（來源：網絡） 中評社北京6月18日電／中共中央對外聯絡部發言人胡兆明17日在北京宣布：應朝鮮勞動黨委員長、朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩邀請，中共中央總書記、中華人民共和國主席習近平將於6月20日至21日對朝鮮民主主義人民共和國進行國事訪問。



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