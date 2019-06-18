富權：民進黨毒招　發動罷免韓國瑜案

韓國瑜 中評社香港6月18日電／蔡英文爭取連任的意志極為頑強。在民進黨內“總統”初選階段，運用一切手段“砌低”賴清德後，現在正清理戰場，準備以更毒辣的手段，攻擊其在“總統”大選中的主要對手。



澳門新華澳報今天發表富權的文章說，在蔡英文的眼中，她在“總統”大選中的最主要對手，是國民黨的高雄市長韓國瑜，及無黨籍的台北市長柯文哲。因而“挺英”中執委擬定的民進黨“總統”黨內初選的民調執行方案最主要的內容，就是將蔡英文、賴清德與韓國瑜、柯文哲對比，並未將國民黨的郭台銘、朱立倫、王金平放在眼中。這樣做當然也有其技術上的原因，因為如果對比對象過多，在問卷設計及民調訪員在電話查訪時，就將會讓被訪問者感到不勝其煩，乾脆不答或亂答，從而嚴重影響民調樣本的準確性。何況，當前“韓流”正夯，因而民進黨對之如臨大敵。



因此，蔡英文在打擊柯文哲的同時，也正在“修理”韓國瑜，而且手段更毒辣。其中又以“新潮流系”骨幹流員，曾在陳菊麾下擔任高雄市副市長，並曾由陳菊全力推薦代表民進黨參選高雄市長，及在高雄市當選“立委”的劉世芳，最為積極。除了是充分利用其在高雄市的政治資源，暗中操弄大做韓國瑜必須辭去高雄市長職務參選“總統”的輿論之外，就是正在密謀發動“罷免韓國瑜高雄市長案”，在國民黨初選確定由韓國瑜出線參選“總統”後，就進入“罷免韓國瑜案”的法定程序，並力爭該“罷免案”與“總統”、“立委”大選的一月十一日同時進行，在高雄市形成“三合一”選舉。



文章說，實際上，在四月一日的“立法院”內政委員會審查《公職人員選舉罷免法》及《“總統”“副總統”選舉罷免法》修正草案時，劉世芳就質詢“中選會”代理主委陳朝建，萬一韓國瑜被國民黨徵召擔任“總統”候選人，同時又被高雄市民提案成功成為可能的被罷免人，是否按照新制《選罷法》，“罷免案”投票日與“總統”、“立委”選舉日為同一天？劉世芳又舉例說，高雄市有二百二十八萬人口，罷免提議門檻為百分之一，亦即約二萬多人就可提議罷免案；罷免成功要四分之一以上（約五十七萬票），而去年高雄市長選舉韓國瑜獲八十九萬票當選，支持陳其邁的則有七十四萬票，間接暗示韓國瑜被罷免的可能性不小。