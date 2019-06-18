星島：連任戰開打民望低　削特朗普貿談牌

中評社香港6月18日電／美國總統特朗普將於當地時間今晚一個萬人造勢大會上，正式宣布參選連任。民調顯示他大幅落後民主黨熱門候選人拜登達十個百分點，這將令他更加著力要達成部分中美貿易協議，來提升自己民望，他本月底赴日本大阪出席二十國峰會時，如何與中國領導人互動，對其選情也有影響。



星島日報今天社論說，特朗普由主持電視真人騷至登上總統寶座，都維持極高的“收視率”，今次在佛羅里達州奧蘭多舉行的大會，可容二萬人的場地肯定座無虛席，雖然大會定於當地時間今晚八時（香港時間明晨八時）舉行，會前四十小時已經有人在會場外通宵輪候，奧蘭多迎來大量特朗普擁躉，同時也湧來大量反特朗普的示威人士。



特朗普掀起爭議，原因是“得罪人多”，這反映在“擁特”霍士電視台公布的最新全國民意調查，其支持度竟落後於對手民主黨幾個總統參選人，尤其是在奧巴馬時代擔任副總統的拜登。雖然民調並非百分百準確，上次特朗普爆冷擊敗希拉莉當選就令很多調查大跌眼鏡；不過，特朗普不會掉以輕心，勢必做出更多動作來提升民望。



貿戰升級損美經濟就業



在這樣的選戰形勢下，特朗普更須與中國達成部分貿易協議，以取得成果，反而中國近日擺出作好“長期應戰”姿態，令特朗普團隊要檢討其“極限施壓”的談判策略。



美國總統選舉明秋進行，現在特朗普啟動了競選工程，未來一年多的施政，將以爭取連任為主要考慮。要是中美貿易戰拖長和升級，打擊經濟和就業，將不利他爭取民心。