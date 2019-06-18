蔡賴配破局?英系綠委推蔡與陳建仁繼續搭檔

蔡英文與陳建仁。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／民進黨初選民調結果13日揭曉，由爭取連任的蔡英文以8.2%的差距擊敗對手前“行政院長”賴清德，黨內也開始出現“蔡賴配”的聲音，不過，由於雙方陣營在初選期間互相攻擊，蔡賴是否能配也不被看好。根據台媒報道，黨內英系“立委”屬意蔡英文與陳建仁的“英仁配”繼續搭檔，並力促賴清德儘速歸隊，扮演輔選“立委”的角色，與蔡英文、“行政院長”蘇貞昌組成綠營2020捍衛政權的鐵三角。



確定獲得爭取連任資格後，蔡英文近日走訪新北、台北及金門、澎湖。她16日參拜北市廟宇感謝支持者也不忘稱讚對手賴清德在選後展現的民主風範，讓她反省自己的不足。對未來布局，她也強調“這個時間應該不會太長。”



根據台媒鏡週刊報道，一位北部綠委認為，“蔡賴配百分之百不可能！但賴不能缺席大選。”初選期間二人撕破臉，硬配根本違反人性。他建議，蔡英文選“總統”、賴清德輔選“立委”、蘇貞昌衝國政，讓“蔡賴蘇鐵三角”成為明年大選力拚“總統”連任、“立委”過半的關鍵角色。至於副手，“除非有特別能幫小英加分的人選，否則為何不續用陳建仁？”



初選結束隔天，民進黨祕書長羅文嘉接受專訪時爆料，賴清德在3月下旬與黨內協調五人小組會面時，就認為蔡英文會贏得初選，對此，親賴人士表示，羅的說法令賴不滿，私下以“亂講、完全不是事實”駁斥，這對後續黨內整合也可能造成傷害。





