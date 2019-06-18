把握時代特征 推進國企高質量發展

中評社北京6月18日電／打造時代國有企業，讓國有企業“跟上時代”“在時代裡”，以此實現國有企業的高質量發展，是新時代國有企業面臨的重大抉擇。



經濟參考報發表中國社科院管理科學與創新發展研究中心主任，中國社科院工業經濟研究所副所長、研究員李海艦文章表示，打造時代國有企業，一是從生產關係視角推進，二是從生產力的視角推進。兩者融合推進，這是推進國有企業改革“系統性、整體性和協同性”的根本要求。基於“競爭中性”“所有制中立”理念，基於“生產力優先標準”，基於國有企業“轉型升級”要求，基於國有企業“做強做優做大”思路。國有企業首先是企業，國有企業必須按照市場經濟規律導向運行。因此，從生產力的視角，按照時代特征要求重構現代國有企業成為客觀必然。



按照融合發展思想 推進國有企業高質量發展



文章稱，當今社會，融合發展成為時代特征。例如，製造業和服務業的融合，工業化和信息化的融合，實體經濟和金融的融合，線上和線下的融合，一二三次產業的融合，軍民融合發展，等等。目前正在推進的混合所有制改革，即“混改”，其實質是國有企業和民營企業在產權方面的融合。今後，根據大融合、廣義融合的思想，國有企業和民營企業可在更大範圍、更多方面實行深度融合。通過深度融合，國有企業和民營企業可以“取長補短、相互促進、共同發展”。



按此理念，除產權融合外，首當其衝的是國有企業和民營企業的產業融合。經過40多年的改革開放，在宏觀布局上，我們著重解決了國有經濟整體“有進有退”問題，即國有經濟的戰略性布局；今後，在微觀業務上，我們應該著重解決國有企業內部“有進有出”問題，即國有企業自身的產業結構優化配置問題。



過去，產業就是產業(指一二三次產業)。隨著分工深化細化，部門成為產業，產品成為產業，部件成為產業，區段成為產業，環節成為產業。例如，組裝、包裝、配送、維修這些區段、環節成為產業，即小區段大產業、小環節大產業。作為國有企業，其深化細化產業可分為兩大板塊：一是優勢產業板塊，二是非優勢產業板塊。對於優勢產業板塊，通過打造網絡、平台，把全社會這一領域的產業板塊集中過來，即將國有企業的優勢產業板塊為全社會所“共享”；對於非優勢產業板塊，通過打造網絡、平台，向全社會這一領域的最佳企業包括民營企業實現“眾包”，國有企業以此利用全社會範圍的最優資源尋求發展。這裡，如果國有企業內部產業進、出和民營企業內部產業出、進深度配置成功，可將兩者產業融為一體，由此可以最大限度提高資源配置效率。這樣，國有企業和民營企業的融合發展，即從產權融合進一步拓展到了產業融合。



按照共享經濟思想 推進國有企業高質量發展



文章指出，當今時代，共享經濟成為時代特征。即：從過去以追求所有權為核心的經濟體系，轉向現在以追求使用權為核心的經濟體系。以汽車為例，追求所有權的成本可概括為“四高”：購置成本很高、使用成本很高、閑置成本很高、機會成本很高；而追求使用權的成本可概括為“三零一低”：購置成本為零、使用成本很低(碎片化支付)、閑置成本為零、機會成本為零。總之，共享經濟可在更大範圍、更高層次、更深程度上推動各類要素資源開放、協同，旨在最大限度優化資源配置方式、提高資源配置效率。



共享經濟，從共享生產到共享消費，從共享有形產品到共享無形產品。包括：共享物品、共享出行、共享服務、共享空間、共享醫療、共享教育、共享時間、共享組織。總之，可謂共享一切。



這裡，特別提出“共享組織”問題。當前，組織資源成為國有企業最大閑置資源。尤其是職能部門，諸如戰略規劃部、投資融資部、財務會計部、人力資源部、教育培訓部、審計監察部等，作為國有企業的最大資源集中之地，不僅大量閑置浪費，甚至產生內耗。以人力資源部為例，搞得好了，某一國有企業的人力資源部可為全社會提供服務；搞得不好，全社會都是某一國有企業的人力資源部。即國有企業人力資源部門無論全社會“共享”或是全社會“眾包”，都能降低成本、提高收益。其他職能部門也是如此。這樣一來，同業務部門獲取收益一樣，職能部門通過公司化、市場化、平台化、網絡化同樣可以獲取收益。比較而言，國有企業的職能部門比業務部門在某種程度上更具競爭優勢。由此可見，在新時代突出國有企業職能部門“社會共享”是其關鍵所在。



按照價值共創思想 推進國有企業高質量發展



文章認為，當今社會，價值共創成為時代特征。過去，倡導顧客概念，顧客是企業的購買者、消費者，處於企業外部，企業與顧客間是一次性的交易關係；現在，倡導用戶概念，用戶是企業的合作者、生產者，進入企業內部，企業與用戶間是連續性的交互關係。國內領航企業，已將企業用戶一體化，內部外部一體化，包括：創新來自用戶、資金來自用戶、製作來自用戶、銷售來自用戶、定價來自用戶、管理來自用戶、薪酬來自用戶、思想來自用戶。目前看來，用戶作為一種戰略性資源融入企業，其融入程度可有三種：用戶參與企業、用戶引導企業、用戶主導企業，最終形成企業、用戶價值共創。

