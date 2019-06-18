大華網路報：初選敗後　賴清德尋找新定位

賴清德 中評社香港6月18日電／民進黨下任“總統”黨內初選民調結果揭曉，蔡英文以8.2%贏過賴清德，儘管初選過程爭議不少，連民調都被專家強烈質疑，但已無礙蔡尋求連任的布局，剩下的問題是民進黨黨內整合何時完成，以及賴的下一步如何走。



大華網路報今天時評說，民進黨黨內初選的蔡賴之爭，確實是少見的競爭場面，由於初選時程一延再延，幾乎都按照蔡英文的意思走，在綠營基層引發負面議論，社會大眾也不以為然，讓該黨的政黨好感與支持度都大幅下滑，落後於國民黨。



誠如先前所預料的，蔡英文利用黨政資源全力為自己輔選，又有黨內派系幾乎一面倒地相挺，使她與賴清德這場黨內之爭早已居於優勢。而民調訪問樣本由黨中央統一抽樣，加上改採市話、手機比例各半，蔡更有如吃下定心丸。



至於蔡英文勝出的臨門一腳，則是香港民眾6月9日發起反對逃犯條例修訂草案遊行，民進黨黨內初選民調在6月10日至12日晚上進行，台灣媒體對香港遊行活動，以及對蔡批判香港言論的報道，進一步拉抬蔡的聲勢。



然而，辦理民進黨初選民調的五家民調公司，數字雖略有出入，但差距曲線幾乎一致，引發各界議論。民調專家丁庭宇說，看到結果，令他大笑三聲；親賴的台灣民意基金會董事長游盈隆更質疑，初選民調不等於真實民意。



相較於民調專家的質疑，對“總統”大選正在觀望的台北市市長柯文哲就直言，賴清德“好可憐”、“被做掉”，並用嘲諷的口吻說：“恭喜皇上、賀喜皇上(蔡英文)”，顯然是意在積極拉攏賴的支持者，以坐收漁利。