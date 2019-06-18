為亞洲和世界發展注入強大動能

中評社北京6月18日電／“我們將堅定走和平發展道路，決不損人利己、以鄰為壑”“我們將堅持開放共贏，同各國分享發展機遇”“我們將堅定踐行多邊主義，維護以國際法為基礎的國際秩序”。國家主席習近平在亞洲相互協作與信任措施會議第五次峰會上發表重要講話，強調中方願同各方攜手努力，推動構建新型國際關係和人類命運共同體，共同創造亞洲和世界的美好未來。



世界關注亞洲，亞洲影響世界。在世界和平與發展進程中，亞洲具有獨特而重要的地位。“亞洲穩定了、發展了，對世界有利；亞洲混亂了、衰落了，對世界不利。”當前，亞洲經濟領跑全球，區域合作和一體化進程方興未艾，亞洲在全球發展全局中的戰略地位不斷上升，但亞洲同時面臨政治互信不足、經濟發展不平衡、安全和治理問題突出等挑戰。亞洲如何才能實現持久和平？亞洲的共同繁榮路在何方？中國給出的解決方案是構築亞洲命運共同體。在亞信第五次峰會上，中國領導人進一步就開創亞洲安全和發展新局面提出5點主張，即建設互敬互信、安全穩定、發展繁榮、開放包容、合作創新的新亞洲。這5點主張既與亞信上海峰會倡導的共同、綜合、合作、可持續的亞洲安全觀一脈相承，又豐富和充實了亞信合作內涵，是構築亞洲命運共同體的“路線圖”。



和平、穩定、繁榮，是全人類的不懈追求。但當今世界並不太平，保護主義和單邊主義正在挑戰國際秩序，維護世界和平、維護國際公平正義、促進共同發展仍然任重道遠。作為亞洲大家庭的一員和國際社會負責任有擔當的大國，中國堅決做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。中國堅定走和平發展道路，堅持開放共贏，堅定踐行多邊主義，促進全球共同發展。中國同印度、緬甸共同倡導的和平共處五項原則，已成為指導國家間關係的基本準則。中國堅持以和平方式解決爭端，反對動輒使用武力或以武力相威脅，反對為一己之私挑起事端、激化矛盾，反對以鄰為壑、損人利己。弱肉強食的叢林法則不合時宜，窮兵黷武不可能締造和平。中國旗幟鮮明地主張，在維護本國安全時不能犧牲他國的安全，在追求本國利益時應兼顧別國合理關切，在謀求本國發展時要促進各國共同發展。惟有如此，才能促進整個地球村的和平、穩定、繁榮。



中國的和平發展始於亞洲、依托亞洲、造福亞洲；中國的穩定和繁榮利好世界，惠及全人類。中國堅持與鄰為善、以鄰為伴，堅持睦鄰、安鄰、富鄰，秉持親誠惠容的周邊外交理念，努力使自身發展更好惠及亞洲和世界各國。中國堅定不移走和平發展道路，始終不渝奉行互利共贏的開放戰略，在和平共處五項原則基礎上發展同世界各國友好合作。當前，中國人民正在為實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢而團結奮鬥。中國願意與各國分享發展機遇，歡迎各方搭乘中國高質量發展的“順風車”，參與共建“一帶一路”，為亞洲和世界各國的共同發展持續注入強大動能。中國的發展將為各國創造更多機遇、給各國民眾帶來更多福祉，為亞洲和世界創造美好未來。



來源：經濟日報 作者：徐惠喜

