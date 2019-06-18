修法拿掉大選綁公投　呂秀蓮：心情沉重

呂秀蓮。（中評社 資料照） 中評社台北6月18日電／“立法院”臨時會昨日晚上三讀通過《公民投票法》部分條文修正，拿掉大選綁公投。對此，呂秀蓮痛批，公投法修惡的戰爭沒有結束，雖然民進黨團最後關頭拿掉連署須檢附身分證影本規定，但抗議行動只成功了一半，呼籲民眾不分藍綠，應持續關注，“在明年選出更好的‘立委’，大家一起為更好的公投法努力。”



公投法修正案三讀條文中規定公民投票每2年舉辦一次，確定錯開選舉年，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉辦一次，且為公投日應放假日。



“中選會副主委”陳朝建說，公投案件已進入第二階段的連署者，仍適用原有的連署規定，沒有所謂適用新法的問題。



根據台媒報道，“以核養綠”公投領銜人黃士修發起“反惡法，救公投”行動在“立法院”前絕食靜坐，他痛批民進黨執意修惡“公投法”，會將這筆帳化為明年大選能量，號召民眾讓民進黨下台。絕食46小時後，黃士修等人昨晚結束抗議行動。



呂秀蓮前往現場聲援黃士修時說，公投綁大選是所有民進黨先進們堅定的信念，因為公投若不與大選在一起舉辦，不但浪費行政資源，也沒辦法讓全台一半以上的選民去投票，得知三讀通過“公投法”版本拿掉大選綁公投，“心情相當沈痛。”

