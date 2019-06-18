為企業高質量“走出去”提供系統性方案

中評社北京6月18日電／所謂“苟日新，日日新，又日新”，新時代、新實踐、新形勢、新問題、新挑戰，都在急切地呼喚新的偉大理論。伴隨著國際“不確定性”格局的新變化、國內“一帶一路”建設的深入新發展、部分中國企業從追趕到超越最終產生“沒有對標”的新困惑，中國企業“走出去”步入“黃金發展期”，卻也正面臨前所未有的新問題與新挑戰，這一切迫切需要新的理論予以指導，需要新的研究予以支撐。



“培育全球競爭力”是新時代動員令



2017年，黨的十九大發出了培育具有全球競爭力的世界一流企業的動員令。“全球競爭力”概念的提出，是新時期對國有企業改革發展提出的更高要求、更高標準和更新期待，更是中國企業“走出去”需要研究的新理論與發展的新目標。因此，從低水平“走出去”到高質量“走出去”，從核心競爭力到全球競爭力，從模仿追趕到創新超越，中國企業需要新的動能引領未來升級發展，其核心就是：培育全球競爭力。這是今天中國企業急需破解的一個難題。基於此，筆者近兩年又深入學習有關“走出去”與國際競爭力的最新理論成果、分析國內外新環境與新形勢、研究中國企業40年發展歷程、總結中國企業“走出去”的發展模式與經驗教訓，試圖通過擴大研究對象範圍、延伸研究內容深度，而不再局限於某一行業或者某一方面，為新時代中國企業如何培育全球競爭力、實現高質量“走出去”提供系統性的解決方案。



“理論是行動的先導。”深刻理解全球競爭力，是我們新時代高質量“走出去”的必修第一課。從國際到國內，從實踐到理論，無論是質量獎、排行榜、績效評價，還是課題研究、著作成果，關於企業國際競爭力的評價與研究，在評價體系、評價指標、評價方法、企業發展特質等方面的總結，均存在一些相似之處，但是，目前國際上尚無統一的評價標準與全球公認的理論研究成果。



從國際競爭力評價層面全面分析全球競爭力報告、國內外企業500強排行榜等情況，中央企業對國際競爭力的評價探索以及全球競爭力概念提出的背景及新舉措，並結合對世界一流企業、中國企業領先之道的總結，可以得出兩個重要結論：一是全球競爭力的內核包括六個核心要素，即管理科學、突出的核心競爭力、受到社會廣泛尊重、獨特的管理思想與優秀的企業文化、超強的執行力、引領行業趨勢。二是全球競爭力具有“升級”特征，即相對過去提出的國際競爭力，不再局限於中國的龐大企業，不再局限於世界500強的概念，不再局限於規模，要更具全球引領力，更具創新力，更具資本布局能力，更具責任與使命感等，而且要充分體現“中國方案”的特色、彰顯中國形象，在國際市場擁有更多的話語權。



“和平與發展”是新時代主題



“不畏浮雲遮望眼”，“風物長宜放眼量”。正確認知和理解國內外大環境、大趨勢，學會從容面對百年未有之大變局，避免百年未有之大考驗，抓住百年未有之大機遇，我們方可做到因勢而謀、應勢而動、順勢而為。通過世界大棋局以及PESTEL分析，通過全方位掃描全球政治、經濟、社會、科技、環境、法律環境後，我們就會發現，“不確定”的國際形勢已成常態，全球經濟結構周期性調整，爭奪全球和地區主導權的競爭與博弈日趨激烈，冷戰之後一路狂飈的全球化進程不斷受挫，人類無法回避的國際性難題越來越多。



通過研究“兩個構建”(構建新型國際關係、構建人類命運共同體)、中國特色的大國外交“主題曲”、覆蓋全球的多邊合作機制，可以發現與“不確定”相對應的是“確定”的新時代主題：和平與發展。更多國家期待合作與共贏的發展，人類也更期待和平與美好的生活。這其中中國為世界貢獻了獨特的“中國方案”，其內涵是：以“兩個一流”支撐“中國力量”，以“一帶一路”作為“破局之道”，主動應對當今世界的不確定性，維護推進當今世界的確定性，從而助力全球治理並推動新型全球化發展。



“行之力則知愈進，知之深則行愈達。”中國企業已經成為中國經濟崛起的中堅力量，踏上打造具有全球競爭力的世界一流企業的新征程。在這一過程中所形成的“中國智慧”“中國方案”顯得彌足珍貴，是我們培育全球競爭力的根基，值得我們“知之深”。



梳理和回顧國有企業與民營企業40年攜手並進、從追趕到全球同台競技的成長歷程，總結分析各自不同發展階段的時代背景、發展特征、重要事件以及階段成果等，其中包括中國企業“走出去”的歷程與成就，然後結合相關學術理論研究、企業案例分析以及全球競爭力的內涵，可以得出兩個重要結論：一是中國特色企業管理思想與模式日漸成熟，並呈現四大特色：把黨的領導融入公司治理各環節；強大的黨建文化體系；先進的中國特色企業文化理念；個性化的管理思想與經營管理模式。二是中國企業的領先之道為尊重四個重要規律，掌握七項關鍵能力。四個規律是指順應市場經濟發展規律及時代變革大勢，服務國家戰略，發揮黨建文化體系的核心作用，創新探索中國特色企業發展模式。七項關鍵能力包括：一個指引力，即戰略引領；兩個內核動力，即管理變革和創新驅動；兩個外核動力，即資本運作和品牌塑造；兩個保障力，即人才發展和文化建設。結合“一帶一路”建設大背景，分析當前中國企業“走出去”面臨的新機遇與新挑戰後，我們認為，中國企業應該在“機中有危”的常態中，把握先機、提升能力、突破瓶頸，為高質量“走出去”做好充分準備。



實施高質量“走出去”行動方案



“博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。”從基礎理論知識的深刻理解，到國內外環境的理性認知，再到中國企業40年實踐經驗的梳理總結，這是一個系統思考與科學判斷的過程，其根本目的是 “篤行之”。基於“識大局、辨形勢”“知己知彼”以及對中國企業“走出去”實踐案例的研究，針對新時代中國企業“走出去”如何進行能力再造，可以得出一套具有可操作性的實施方案，具體分為五大步驟。



一是放眼全球：戰略決定成敗。要求“走出去”企業掌握必要的國際戰略觀、必會的企業國際化發展戰略選擇方法、必懂的企業國際化策略選擇影響因素。二是夯實基礎：練好六項“基本功”。即尊重規律、堅持改革、補齊能力短板(增強創新力、提高資本運作力、加強國際化人才培養、提升品牌形象)、推動屬地化發展、維護大國形象、抵禦風險。三是增強內力：制度與文化雙輪驅動。主要指制度變革中管控模式、業績考核與薪酬設計“三駕馬車”並駕齊驅，以及文化變革中跨文化管理是重中之重。四是找准模式：“走出去”的模式選擇。具體包括戰略聯盟、產融結合、跨國併購、產業園區、“互聯網+”、第三方市場合作六大模式。五是選對路徑：“走出去”的成長路線圖。具體分為“走進去”(本土化發展)、“走上去”(高質量發展)、“融進去”(價值觀引領發展)、“可持續”(共生共榮發展)四個環節。



放眼全球、夯實基礎、增強內力、找准模式、選對路徑這五大步驟，有理論依據支撐，有大局形勢引領，有經驗總結指導，從戰略到戰役再到戰術、從理念到措施再到行動，是中國企業“走出去”切實有效的行動方案，更是中國企業新時期應對新要求、新挑戰，提高“走出去”質量與效益的理想途徑，將會幫助每條“出海”的小船逐步成長為航母，且航行得更穩、更順、更快、更遠。



“明者防禍於未萌，智者圖患於將來。”防患於未然，方能行穩致遠。伴隨著“一帶一路”建設的深入推進，中國企業融入全球化愈來愈深，面對動態調整的世界大勢、不斷引發變革的科技創新、無法回避的國際難題與發展瓶頸，中國企業要做的就是居安思危、未雨綢繆，同時還要居危思進、敢於挑戰、超越自我，做到臨危不懼、化險為夷、轉危為安。



中國企業“走出去”常見的有八大風險因素：政治風險、經濟與市場風險、社會和文化風險、法律合規風險、環境保護風險、運營環境風險、國際化人才短缺風險、恐怖主義與治安風險。要應對這些風險，要首先認識各種風險的基本定義、具體特征、表現形式、發生條件、嚴重後果等，然後就每種風險的防範提出應對之策，並進一步幫助企業理解如何系統構建科學的風險防範體系。



“思想格局決定未來。”優秀的企業不僅要為社會提供優秀的產品和服務，還應該在實踐中形成偉大的思想和可借鑒的普適實踐成果，並使其成為企業未來持續發展的重要文化支撐。中國企業“走出去”的策略、戰術、方法等，可以稱之為“法”。在中國哲學中，與之對應的是“道”，也就是中國企業應該以什麼樣的思想與認知新格局來引領“走出去”。



中國企業“走出去”過程中有必要也有能力產生偉大的思想，並將這一思想培育成為企業核心競爭力的重要組成部分。中國企業應從三個方面入手，以思想開啟未來。一是著力思考培養優秀的企業家精神，清晰地認識到企業家精神的本質是在辯證統一之中實現超越，並深刻理解中國國有企業家精神的特質。二是堅持從中國實踐出發堅定“四個自信”，深刻理解企業的使命與擔當、企業發展理論依據的科學性、制度的優越性與必然性、企業文化的內生動力等。三是對人類面對的共同問題或者世界發展的系統性問題進行深入探究，深刻理解並懂得如何成功跨越“五大陷阱”，從而理性認知不確定的未來，這是一流企業的更高價值追求，也是優秀的中國企業和中國企業家的基本遵循。



“走出去”行動方案具有三大特點



概而言之就是：在深刻理解全球競爭力內核、正確認知世界競爭新格局以及中國“破局之道”、科學總結中國企業40年來實踐經驗中的“中國智慧”與“中國方案”、清晰了解“一帶一路”建設帶來的新機遇與新挑戰的基礎上，按照放眼全球、夯實基礎、增強內力、找准模式、選對路徑“五大步驟”，實施高質量“走出去”行動方案，同時注重八大風險因素並有效採取防範措施，最終建立以“培養優秀的企業家精神、堅定‘四個自信’、跨越‘五大陷阱’”為核心內容的思想與認知新格局，推動企業實現超越優秀、走向卓越，成為具有全球競爭力的世界一流企業。過程中，要求企業做到懂理論、識大局、辨形勢、善總結、有步驟、穩基礎、強能力、重防範、求卓越“九個要求”，同時應注重知行合一、中西融合、戰略與戰術相結合、練好“內功”與善於創新相結合、國家利益與企業利益相結合、規模速度與質量效益相結合“六項原則”。總體來看，這一系統方案具有如下三大特點：



一是理論創新性。首先，創新性地提出了全球競爭力的六大構成要素，科學進行了全球競爭力內核解讀。其次，系統梳理和回顧了中國國有企業與民營企業攜手並進的40年成長歷程，以及中國企業“走出去”的階段與成就，並總結出中國已初步形成的特色企業管理思想與模式——以四大特色為核心的“中國方案”，同時還提出了中國企業領先之道——尊重四個重要規律、掌握七項關鍵能力，其中最大的亮點就是研究結論的得出，它源於將國有企業與民營企業同時作為研究對象。最後，開創性地提出以放眼全球、夯實基礎、增強內力、找准模式、選對路徑“五大步驟”為核心的“走出去”能力再造實施方案，其中包括由實踐總結出的“走出去”六大模式與“走出去”成長路線圖等。



二是內容系統性。強調的是系統解決問題，而不是僅從某個角度去進行能力提升，也不是單純地講理論。從理論到實踐、從國際到國內、從歷史到未來、從宏觀到微觀、從戰略到戰術、從基礎到創新、從國家到企業、從速度到質量，這一系統方案無論是橫向維度還是縱向維度，都具有嚴密的邏輯性，充分體現了系統性、平衡性與科學性特征，堪稱實現高質量發展的最大公約數。



三是實踐操作性。“致知之必在於行”，這一系統方案的提出是源於對中國企業40年成長實踐經驗的總結，以及對中國企業“走出去”典型案例的分析，因此，所有的理論成果、經驗總結、教訓啟示、實施路徑等都是真正意義上的“中國智慧”與“中國方案”，對於中國企業“走出去”具有極強的實踐指導價值。



實踐發展永無止境，解放思想永無止境。中國企業仍然處於新環境日益複雜、新技術不斷變革、新問題層出不窮的裂變時代，我們的理論創新亦將永無止境。“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。”我們應始終保持一顆堅定的“追夢”之心。作為企業，應始終肩負使命，以富有創新性、系統性與操作性的“走出去”行動方案為支撐，努力將自身打造成具有全球競爭力的世界一流企業，為實現“兩個一百年”奮鬥目標和中華民族偉大復興中國夢作出新的更大貢獻。



來源：經濟參考報 作者： 楊永勝(中國通號集團黨校校長)



