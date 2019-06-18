為大數據發展創造條件

中評社北京6月18日電／【現象】近日出版的2019年《大數據藍皮書：中國大數據發展報告No.3》，歸納了中國大數據發展的十大趨勢。這些趨勢中，無人經濟催生人際共生新格局、數字農業帶動農村經濟新轉型、數字孿生成為智慧城市升級新方向等，標誌著大數據應用場景的不斷拓展。此外，中國開啟數字貿易規則新探索、加快推進數字安全法立法進程、人工智能等領域搭建學科建設新體系等趨勢的存在，也呈現出人們對總結大數據管理、使用相關規則的關切。



【點評】



大數據做“管家”，讓選種、施肥、灌溉環節更科學；將井蓋、電梯、路燈等設施建模並優化城市公共設施配置；媒體分析網絡指數，為決策、研究提供信息支持……近年來，無論是促進產業數字化轉型、與實體經濟深度融合，還是助力公共服務、提升政務效能，大數據產業鏈條不斷延伸，逐漸進入了“全領域深化”的發展階段。



海量數據的產生、流轉已成為常態，與此同時也隱藏著風險。近來，APP越界收集信息、打車軟件利用大數據“殺熟”、個人簡歷被他人售賣等新聞，提示人們關注數據安全；而一些機構“信息孤島”現象的存在，也使數據共享成為難題。這引發人們思考：怎樣避免個人在數據采集中成為“透明人”？大數據服務的邊界何在？如何給大數據裝上“安全鎖”？



數據采集越全面，數據分析的洞察力就越強，個性化生產就越精准。對此，我們不必因噎廢食，關鍵在於規範大數據應用的發展路徑。從地方探索成立大數據管理機構並制定相應標準，到國家網信辦發布《數據安全管理辦法(徵求意見稿)》，再到嚴懲利用大數據進行的違法犯罪行為，一系列舉措為大數據行業鋪就了發展的軌道。著眼產業鏈各環節，疏堵結合，多措並舉，個人權益才不會在數據海洋中漂泊無依。



釐清權責，是有效治理的先手棋。企業可否搜集網絡留言、點贊等公開信息進而“數據識人”？用戶使用互聯網平台產生的數據歸個人還是企業所有？一段時間以來，關於數據權益、數據安全、數據交易的討論從未停息，如何實現“數盡其用”成為各方關注的話題。加強大數據立法研究，建立完善相關法律規則，才能應對好大數據帶來的新挑戰。目前，繼《中華人民共和國網絡安全法》頒布實施後，個人信息保護法、數據安全法相繼被列入立法規劃，從而為大數據治理提供准繩。



有人說，大數據發展需要的不僅是技術，還有思維方式的及時變革。的確，大數據既是基礎資源，也是技術手段，更是一種方法論。面對大數據帶來的未知風險，一味等待技術與制度彌補漏洞遠遠不夠，還需要大批具備大數據素養的人才。搭建學科體系、擴大研究投入、吸引師資生源，都旨在填平“人才窪地”，培養更多技術力量、法律內行、經營能手，一道挖掘大數據“富礦”，如此才能讓大數據這一戰略性新興產業行穩致遠。



來源：人民日報 作者：石羚

