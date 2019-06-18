兩岸在同一條產業鏈上　合則共贏分則兩敗

中美貿易戰無法阻斷兩岸產業鏈接。 中評社香港6月18日電（作者 歐陽春）曾幾何時，台灣企業以成為“華為概念股”為榮，尤其是華為超越美國蘋果成為全球第二大手機生產商並推出新旗艦P30系列後，一眾“華為概念股”雞犬升天，投資者賺得眉開眼笑。不料上月風雲突變，美國將華為列入“實體清單”，華為概念股應聲而跌，不少台灣企業紛紛轉軚，或與華為劃清界線，或淡化華為概念色彩，這固然見證了人情冷暖、市場炎涼，同時也反映在地球村時代，大家都在同一條產業鏈上，一榮俱榮，一損俱損。



為了封殺一家外國民營企業，特朗普不惜宣布國家進入緊急狀態，不僅在美國是開先河，人類歷史上也是前所未有。經此一役，華為一舉成名天下聞，任正非更是“天下無人不識君”，而台灣在半導體產業的實力也令人刮目相看。事實上，華為去年公布全球九十多家核心供應商，美國合作夥伴最多，中國大陸居次，日本排三位，而台灣則有十家企業上榜，包括台積電、聯發科、大立光等，兩岸在高科技領域的合作，堪稱兩岸經濟合作共贏的典範。



而在美國封殺令之下，穀歌、博通、高通、英特爾、安謀等芯片界國際大企業離華為而去，但華為無所畏懼，作為“備胎”的自研芯片一夜間轉正，取代安卓的鴻蒙操作系統也即將推出市場，而台積電表示繼續供應華為，不受禁令影響，有如雪中送炭，也令華為稍稍鬆下一口氣。



台積電作為全球芯片代工的龍頭大佬，掌握最先進的7奈米技術，華為新一代手機的核心芯片與蘋果手機處於同一水平，一旦台積電也斷供，華為一時間找不到替代者，其生產的手機將失去競爭力，所以內地傳媒認為台積電是 華為突破困境的關鍵，而台灣輿論更誇言，台積電是否跟隨美國立場關乎華為的“生死存亡”，台灣可以掐住華為甚至中國大陸發展電訊科技的咽喉。



台灣的綠營政客及名嘴為華為遭美國針對而幸災樂禍，紛紛要求台積電“切割”、“補刀”華為，置其於死地，同時呼籲美國及台灣當局向台積電施壓。就在日前，台媒報道美國商務部已派人調查台積電向華為供貨是否違規，一時引起廣泛關注，但台積電很快澄清美國商務部“沒有敲門”，而且台積電完全遵守有關出口管制制度，繼續供應華為的立場不變。



在此艱難時刻，台積電在不違反美國禁令的條件下，對華為不離不棄，與那些變臉的企業形成鮮明對比，體現了合約精神及企業道德。但換一個角度看，華為與台積電是唇亡齒寒的關係，華為是台積電的第二大客戶，僅次於蘋果，假以時日，華為將超過蘋果成為其第一大客戶，靠上華為這棵大樹，等於靠上大陸市場，連上世界市場。不可不知，華為既是全球第一大電訊設備供應商，又是全球坐二望一的手機製造商，在5G領域更是獨佔鰲頭，失去華為這個大客戶，誰能填補這個巨大的空白？最重要的是，華為的5G技術是第四次科技革命的核心要素，與華為分手，某程度上意味著失去未來，絕非智者所為。



高科技產業分工非常精密，一部手機整合的組件數量之多，超乎許多人的想像，也沒有任何一家企業可以包辦從上遊至中遊到下游的所有鏈條，因此大家是各有專精，有的擅長芯片設計，有的擅長代工，有的擅長封裝，有的在攝影鏡頭方面獨樹一幟。說到底，大家處於同一條產業鏈的不同位置，又像同乘一條船，遭遇狂風大雨、驚濤駭浪之際，同舟共濟是唯一的出路。



想當年，美國華爾街引爆全球金融海嘯，時任美國國務卿希拉妮巴巴地訪問中國求助，她在演講中引用“同舟共濟”這個中國成語。只是美國好了傷疤忘記痛，經濟走出低穀就翻臉不認人，恩將仇報而已。



當然，即使台灣企業也加入圍堵華為的行列，華為的處境難免雪上加霜，但不可能休克死亡，因為單靠中國十四億人口就足以撐起華為。更何況，東方不亮西方亮，沒有北方有南方，美國不代表全世界，只代表世界的一部分，這一家抵制華為，就會有另一家頂上，這個世界誰怕誰呢？



而中美貿易戰最吊詭之處，就是與貿易不平衡關係不大，美國要打擊的是中國高科技產業，華為首當其衝，就是因為懷璧其罪。這一仗，讓中國認清美國的戰略，也意識到自己的不足之處，今後必然會吸取教訓，強壯自己的軟肋。想當年，中國遭到美蘇兩大強權圍堵，毛澤東曾豪氣幹雲地說：封鎖吧，封鎖個七年八年，甚麼問題都解決了；如今，要不了七年八年，只要兩至三年，中國在芯片領域將有大變化，產業鏈不完善的問題有望得到解決。



說到底，政治是一時的，生意是永遠的，美國及台獨政客著眼於下次選舉，只做短期操作，騙到選票就行，根本不計後果，而企業要永續經營，必須有長遠布局，更要建立起企業形象。滄海橫流，方顯英雄本色，在百年未有之大變局下，兩岸企業合作共贏，分則兩敗。只有穿透歷史的迷霧，才能看清未來，把握自己的真正利益所在。