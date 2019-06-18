多角度綜合比較社保水平

中評社北京6月18日電／一段時間以來，社會上存在著這樣的說法，認為我國經濟總量提升了，人民福利水平也應該得到相應提高，目前同一些歐美發達國家的高福利還有不小差距。



客觀而言，我國在人均GDP、社會保障和福利水平等方面，確實與歐美一些發達國家有一定距離。我國用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程，相當不易，此前很多年注重總量的積累，這些年確實需要在民生改善方面抓緊完善、提升水平。但也要看到，根據世界銀行的統計數據，2018年我國人均GDP接近1萬美元，躋身中等偏上收入國家或地區，人民生活早已豐衣足食，當前社會的主要矛盾已經是人民群眾日益增長的美好生活需要同不平衡不充分發展之間的矛盾。放眼全球，當今世界仍有一些國家和地區局勢動蕩，發展停滯，民眾生活顛沛流離。即便是一些看似高福利的國家，因長期實行過度高福利導致福利狀況惡化、過度承諾導致承諾落空，甚至引發高稅收、財政赤字、養懶漢等問題，社會保障制度難以持續。



縱向的比較可能讓人印象更為深刻。改革開放前，我國城鎮居民生活在溫飽線上徘徊，家庭恩格爾系數達57%以上；有2.5億農民處在絕對貧困線以下，恩格爾系數在67%以上。改革開放以來，我國城鄉居民生活發生了翻天覆地的變化，從基本消除貧困，到解決溫飽，再到實現總體小康，目前正在邁向全面小康。特別是黨的十八大以來，我國精准脫貧成效顯著，農村貧困人口從1978年的7.7億人下降至2018年的1660萬人，實現了人類有史以來最大規模的減貧。如今，我國不僅是世界第二大經濟體，擁有世界上規模最大、成長最快的中等收入群體，而且還建成了世界上規模最大、覆蓋人口最多的社會保障體系。事實充分證明，中國特色社會主義在實現經濟發展、社會進步的同時，也充分保障了人民生活水平不斷提高，有力促進了民生福祉改善。



我們都是改革開放的經歷者、見證者或受益者。改革開放前，城鄉居民飲食消費是“主食型”，“新三年、舊三年、縫縫補補又三年”是居民衣著狀態的寫照。如今，居民的衣食住行水平不僅大大提升，還注入了高科技、互聯網等時代元素。汽車、電腦、智能手機等日益走進普通家庭，旅遊、文化、信息等服務性消費進一步擴大，城鄉居民富裕程度和消費能力大幅提高。對此，如果選擇性地忽視或者漠視，難免會帶來片面性的結論。



正如衡量一個人的成長歷程一樣，評價一個國家的社會保障水平也應以歷史的、發展的眼光，作出橫向和縱向比較。只有在這種綜合比較中，才能得出更加客觀準確的“坐標”。比較生活水平，是為了獲得更準確、客觀的認知，歸根到底是為了更好地為人民謀福利。所以，在對我國社會保障水平作出橫向和縱向比較後，我們既不能灰心氣餒，也不能盲目自大，必須認真總結相關經驗，努力做好下一步的民生保障工作。新時代是奮鬥者的時代，幸福生活都是奮鬥出來的。同樣，更高水平的社會保障也離不開全國人民的艱苦奮鬥。



來源：經濟日報 作者：徐 達

