阿里回歸提升香港地位 A股當奮起直追

中評社北京6月18日電／近期，多家媒體頻頻報道在納斯達克上市的阿里巴巴將回到香港市場二次上市，籌集200億美元資金。公司方面對此既未肯定也未否定，這使得外人相信此事成真的可能性很大。



阿里目前在納斯達克上市，參與投資的以國際機構投資者為主，增加香港作為上市地，融資只是目的之一，而回歸香港更有助於進一步擴大投資者基礎，未來還有望在港股通之下吸引境內投資者參與，交易時段的增加和流動性的增強對公司也具有正面價值。以市場最看重的增長速度指標看，阿里要優於現任香港市場的“股王”騰訊，因此其回歸香港估計會受到歡迎。



2013年阿里準備上市時，一直把香港作為首選目的地，但因為其時香港沒有“同股不同權”制度，而法治化的香港市場也不可能以“特例”方式為阿里放行，所以，儘管香港財經高官和整個市場都為此感到遺憾，也只能與之惜別。不過，以此為契機，香港市場開啟了25年來最大一次改革，2018年4月推出“同股不同權”之後吸引了一批新經濟公司前往上市，顯著提升了香港市場的競爭力。



目前中國市值排名前十的互聯網公司有7家在美國上市，3家在香港上市，但後者市值總和3.72萬億港元，與前者4.65萬億港元相差並不大，原因在於中國互聯網企業呈“兩超多強”格局，市值3.2萬億港元的阿里和3.1萬億港元的騰訊是名副其實的“頭部企業”，排名第三的美團市值僅略高於阿里的1/10，而第三到第十名的市值總和也僅為阿里或騰訊某一家公司的六成。阿里回港上市，對香港在全球科技類交易所甚至全球金融市場地位的提升作用是不言而喻的。



最近十來年，香港股市融資額全球居首，這固然是因為其背靠經濟增長最為強勁的中國內地，但香港市場的市場化、法治化、國際化程度高是前提，而與時俱進地進行制度創新又讓香港市場在全球的下一輪競爭中占據了有利位置。由於種種原因，A股市場過去很長時間裡未能發揮出其應有的潛能，大力提升其市場化、法治化、國際化程度，讓境內資本市場達到與經濟實力相匹配的水平任重道遠。



來源：證券時報 作者：黃小鵬



