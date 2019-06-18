四川省宜賓市長寧縣地震已造成11人死亡

中評社香港6月18日電／記者從宜賓市政府新聞辦獲悉，截至18日5時20分，發生在宜賓長寧縣的地震已造成11人死亡，122人受傷。目前，飲用水、食物、帳篷、棉被等救援物資陸續抵達災區。



地震發生後，多支救援力量趕赴災區。



新華社報道，記者從四川省交通運輸廳了解到，截至18日1時，高速公路方面，宜敘高速已關閉，長寧境內龍頭雙河段沿線邊坡垮塌較多，路面有

塌方滾石，橋梁互通無嚴重損害，正對路面進行清理,保障救災搶險車輛通行。其他情況在進一步核實中。



幹線公路方面，S309硐底鎮段山體塌方，造成道路阻塞，暫時封閉交通，待查明山體情況後，確保安全條件下開放交通。硐底大橋開裂，已封閉交通禁止通行。



農村公路方面，竹海至雙河公路，有四處邊坡塌方，可以半幅通行，已組織2個班組及機械進行應急救援搶險。珙雙路，路面壓斷無

法通行。孝恒路、回恒路中段，正加緊應急搶通。其他路段正進一步核實情況。



此外，18日2時10分，國網宜賓供電公司首批40人、10輛工程搶險車已經進入雙河鎮救災現場，提供電力保證。據珙縣電力公司報

告，截至18日2時50分原停電13條10千伏線路，現已恢復8條線路。目前，全縣尚有5條10千伏線路未恢復，正努力恢復中。



地震發生後，四川移動啟動地震專項應急預案。目前，網絡運行基本正常，未發生大規模斷站和擁塞，少量通信設備受損，均已安排搶修恢復。記者從四川電信了解到，當地電信基站基本正常，宜賓電信移動基站和應急搶險車已到達雙河鎮。目前，場鎮內的電話通信暢通。



記者從四川省自然資源廳了解到，截至18日凌晨2時，暫未接到宜賓地震災區及周邊區域次生地質災害險情報告。目前，宜賓市已成立多個工作組，宜賓市自然資源和規劃局已組織專業技術人員，對轄區內1254處地質災害隱患點立即啟動了震後地質災害隱患排查。同時，瀘州、內江、樂山、自貢、資陽等地也在全力部署開展次生地質災害防範工作。



18日凌晨4時，四川省紅十字會派出的瀘州市紅十字山地救援隊抵達長寧縣雙河鎮。與此同時，眉山紅十字應急救援志願服務隊緊急準備救災帳篷150頂、救災家庭包2000個、救災棉被2000床、衝鋒衣1000件，連夜發往長寧災區。目前，宜賓市紅十字救援隊已抵達雙河

鎮，在鎮衛生院安置點搭建帳篷。省紅十字會賑濟救援隊已連夜急馳災區，將接受前方指揮部的統一調度，開展救災工作。



記者凌晨4時左右進入長寧縣城時，縣城整體還是比較平靜，但也有少數居民選擇在私家車中或戶外過夜。在雙河鎮，國網四川省電力公司在位於雙河中心衛生院附近的群眾聚集點安排充電車供群眾手機充電，群眾有序排隊為手機充電。不少群眾在村社工作人員處登記人員和受災情況。



記者從四川省地震局了解到，截至18日5時30分共記錄到2.0級及以上餘震54次。其中5.0至5.9級地震1次，4.0至4.9級地震3次，3.0至3.9級地震9次。此前，據四川省地震局監測預報處處長杜斌介紹，此次地震的震中構造上位於相對穩定的華南塊體（揚子准地台）內，震區100千米範圍內地表無大規模區域性活動斷裂。