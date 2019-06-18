放鬆限購會對汽車消費帶來怎樣的機會

中評社北京6月18日電／近日，國家發改委等三部門發布《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019年至2020年)》，提出各地不得對新能源汽車實行限行、限購，已實行的應當取消。嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用。而在此前，商務部、海關總署等三部委還發文支持有條件地區開展二手車出口業務；新的促進汽車“五大總成”回收利用的《報廢機動車回收管理辦法》也在今年6月1日由國務院頒行。



雲掌財經發表財經評論人譚浩俊文章表示，很顯然，這是針對汽車行業低迷現象做出的積極的政策調整，也是為了更好地發揮汽車消費對經濟增長的拉動作用做出的重要的戰略選擇。中國汽車工業協會提供的數據顯示，今年1至4月中國汽車銷量同比下滑12.1%。汽車作為拉動作用最強的產業之一，汽車消費下滑，對消費市場需求和經濟的影響是顯而易見的。所以，促進汽車消費，對穩定經濟增長十分重要。



文章分析，無論從居民消費還是汽車市場的實際情況來看，汽車消費的潛力都是很大的。從居民消費來看，新晉中產階層、新型農民、第三代城市務工人員等，都是汽車消費的重要群體。而且，汽車消費正在從沿海經濟發達地區向中西部經濟欠發達地區轉移，經濟欠發達地區在經濟增長速度加快、居民收入水平提高的情況下，也都進入了汽車消費較快增長時代。



而從汽車換代和排放要求來看，也到了一個重要節點。第一代、第二代甚至第三代汽車已到了更新換代階段，特別是生活條件已經好起來的人群，都在等待著更換汽車。同時，自7月1日起，京津冀及周邊地區、長三角、汾渭平原、珠三角地區、成渝地區等重點區域將提前實行國六標準，這些區域占到全國銷量近三分之二，這對之前國五車型的去庫存將起到推動作用。



也就是說，從需求的角度來看，汽車消費沒有理由繼續下滑。但是，如何才能讓汽車消費成為拉動經濟和消費增長的強大動力，至少有兩大方面的難題需要解決。一方面，就是如何處理好汽車消費治污治堵的關係。這次的政策，對新能源汽車放鬆限購，是一個積極的信號，應當不會對污染帶來壓力。關鍵就在交通堵塞問題。因此，需要地方有更高的智慧和更強的魄力。譬如對新能源汽車不限購、不限號，對傳統燃油汽車限購限號力度加大。再如對新能源汽車在停車等方面予以特別照顧，建立新能源汽車專屬停車場等。這些，都能鼓勵居民購買新能源汽車。另一方面，如何有效提升國產汽車的質量和品質。推動汽車消費，不僅僅在於消費，還要推動汽車產業轉型升級，要促進國產汽車質量和品質再上新台階。如果國產汽車的質量和品質不能有保證，不能贏得消費者。那麼，汽車消費對經濟增長和消費需求的拉動力就會降低效率就會下降。所以，政策的放鬆和鼓勵，更需要汽車生產企業的努力。特別是新能源汽車，決不能總是跟在別人的後面，總是無法讓國內消費者信賴。特別在體驗方面，如何給消費者帶來更多更新的體驗，對國產車來說，應當做出更多的探索與創新。所以，促進汽車消費也是對汽車生產企業的考驗。在此基礎上，如何做好新能源汽車銷售後的配套服務工作，也十分重要。如充電設施的完善、維修服務、維持補貼政策的穩定等。如果服務跟不上，對新能源汽車消費是會帶來不利影響的。



文章認為，從總體上講，政策層面已經基本到位，就看地方與企業能否適應政策需要，及時做出調整與優化，做出改變與提升。那麼，汽車消費對經濟增長和消費需求的拉動作用還是相當強的。









