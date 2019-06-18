“花錢必問效”改革步子需再大些

中評社北京6月18日電／當前，在大規模減稅降費效應持續顯現、財政收入壓力加大的形勢下，“花錢必問效”的預算績效管理改革更顯緊迫。這一改革的能量有多大？不妨看看這個數據：上海市閔行區通過對部分項目開展績效評價，削減優化支出，2017年節約資金9.96億元。



經濟日報發表記者董碧娟文章認為，能否把錢用在“刀刃”上，全方位考驗著政府治理水平。預算績效管理提供了一道監督和糾偏的“防護欄”，確保財政資金高效運轉在正軌上。去年，全面實施預算績效管理的改革號角正式吹響，各地加速推進落實。目前，中央和大部分省區市本級一般公共預算中的項目支出採取了績效管理，廣東、上海、北京等地也通過積極探索形成了富有特色的預算績效管理體系。然而，從總體看，很多地方離“全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”仍有較大差距。比如，績效管理還未覆蓋所有財政資金，尤其是占財政支出大頭的市縣鄉三級財政；分行業、分領域的績效指標體系有待構建；績效評價還沒有充分發揮應有的約束和激勵作用等。面對這一系列難題，改革的步子需要更大一些。



基層財政是預算績效管理改革實施的難點，也是重要突破點。意識不足、人員有限等因素制約了這一改革的推進。各地要通過務實高效的傳導機制，為基層財政預算績效管理改革提供更多動力、方向和經驗。在作出相關探索和試點時，不妨多向基層財政下沉一些，以打破區域內改革落地不均衡現狀。



文章指出，拿什麼來衡量資金使用效益，既是績效評價的基礎，也是一項改革難題。不同財政支出領域、不同行業領域的績效指標怎麼設立、如何應用，還需要加大力度扎實探索。在這個過程中，各地要充分結合自身實際加深鑽研，也要開放視野，積極借鑒外部經驗。



事前評估也是一個重要發力點。要注重對新出台重大政策、項目開展事前績效評估，切實防止“拍腦袋決策”，從源頭上把控項目和政策的方向和質量。做好事前評估，必須更加注重對第三方專業機構、智庫、行業專家等力量的運用，集聚更多智力資源提高事前評估質量。



文章認為，評價的目的是為了應用。當前，在各地實踐中，績效評價結果與預算安排和政策調整之間“掛鈎”不強，限制了預算績效管理應有效力。各地要進一步加強制度設計，研究出台相關政策，進一步明確約束和激勵機制，將改革真正落到實處。同時，要切忌形式主義，避免無效、重複、高成本、低質量的評價，讓預算績效管理更有“績效”。

