養老基金結存首超5萬億 中央調劑有助提升配置效率

中評社北京6月18日電／日前，人社部公布《2018年度人力資源和社會保障事業發展統計公報》顯示，截至2018年末，城鎮職工基本養老保險基金累計結存50901億元。這也是職工養老保險基金累計結存額首次突破5萬億元。



新京報發表應用經濟學博士後盤和林文章表示，養老基金結存額的增加，是國家統賬結合、投資運作等多項政策共同作用的結果，為中央調劑制度提供了可能性與政策實施空間。隨著中央調劑制度的逐漸成熟，養老基金的代際缺口將隨著結存額的不斷增加得到有效解決。



不同地區之間養老基金收支狀況差異較大，一直是各省份足額支付養老金的最大威脅。據人社部公布的養老基金數據，東部經濟發達地區的基金結餘占比較大，東北三省等地基金收不抵支的現象較為嚴重。受到區域經濟發展不均衡的影響，勞動力流動呈現從中部、西部不發達地區向發達地區流動，發達地區作為勞動力的流入目的地，職工的養老繳費比較充沛，養老保險基金較為殷實，繳費率較低，沒有歷史隱性債務問題和養老金缺口問題。而中部地區和西部地區養老金壓力較大，因而繳費率也較高，政府與企業、個人的負擔都較重。



為了克服這個問題，國務院於2018年5月30日發布《國務院關於建立企業職工養老保險基金中央調劑制度的通知》，要求在現行企業職工基本養老保險省級統籌的基礎上，建立養老保險中央調劑基金，對各省份養老保險基金進行適度調劑，確保基本養老金按時足額發放。



文章認為，人社部此次發布的統計公報顯示，2018年末養老基金結餘數據顯著增加，主要得益於中央調劑制度的實施。



中央調劑制度，能夠有效幫助貧困省份擺脫納克斯所稱的“貧困惡性循環”，增加養老基金結餘。納克斯認為，資本是阻礙發展中國家發展的主要因素，供給與需求的雙重作用會使因資本缺失導致的貧困問題日益加劇。養老基金同樣存在“貧困惡性循環”的特點，經濟發展水平較低的地區，因為勞動力禀賦原因，養老基金收不抵支現象嚴重，為了應對養老金缺口，政府需要進行更多的財政補貼，因而用於經濟建設的投資就會變少，同時因舉債造成對民間投資的擠出效應，兩者均不利於經濟的發展，從而導致經濟發展停滯不前，構成惡性循環。中央調劑的作用，能夠解放當地財政，不必受養老基金壓力的負累，可以進行更大力度的財政刺激政策，促進當地經濟發展。



中央調劑制度還成功提高了區域間的養老基金配置效率。由於養老基金賬戶並不屬於各地政府所有，也不得用於地方財政收支平衡，因此結餘較多地區的養老基金往往處於閑置狀態，基金缺口較嚴重的地區卻需要更多財政補貼進行補償，降低了資源的配置效率。中央調劑能夠讓結餘的養老基金得到更廣泛的流動配置，減少資源浪費。



文章指出，養老金缺口是中國養老保險制度內部存在的問題，但該問題的解決只可“慢補”，不可“快填”。中國養老保險制度的特性，使得有一大批人在未履行義務的情況下獲得了領取養老金的權利，從而形成一個較大的代際缺口。這個缺口如果僅僅通過財政短期彌補，將會壓縮財政政策的空間，不利於中國經濟長期發展。因此，通過中央調劑、統賬結合的方式，在保證養老金足額發放的原則下，逐步增加基金結存額，才是最可行的辦法。



另外，在養老基金結存額的增加上，資本市場的保值增值工作也同樣功不可沒。據全國社保基金理事會公布的2017年年報顯示，社保基金投資收益額已達1845億元，年投資收益達9.68%。未來養老基金的投資標的可以向國企債券、政府建設債券、國債等方向進行有益嘗試，在穩健投資的前提下增強資金的盈利能力。





