索國代表赴大陸　蔡政府：台索關係穩健成長

台“外交部”。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月18日電（記者 洪德諭）媒體報道，台灣南太平洋“友邦”索羅門群島總理上周已決定派出2名親大陸的部長跟著商務代表團訪陸。對此，台“外交部”表示，索國經濟高度仰賴木材出口，因此上周指派相關部長組團前往其木材主要輸出國中國考察。



“外交部”表示，索國新政府為就外交政策進行全面性研析與資料蒐集，經“內閣”會議決議，將成立一跨黨派小組專責相關業務，此為索國新政府先前宣示的“百日優先新政”項目之一。“外交部”前已多次說明，目前索國政界，不論國會或內閣，支持台索關係者仍佔多數。



“外交部”說，由於索國經濟高度仰賴木材出口，為制定原木價格，並廣泛蒐集市場資料，以預估木材市場供需。索國政府在上週指派相關部長組團前往其木材主要輸出國－中國考察，經索國總理府新聞處發布新聞稿後，索國媒體亦有相關報道。



“外交部”強調，台索關係穩健成長，各項合作計劃包含農技推廣、醫衛中心、台灣獎學金、潔淨能源等均成效卓著，深受索國朝野及多數民眾肯定與認同。台駐館當將持續與索國各界積極交往，多方爭取友我情誼，並協助索國政府落實國家發展政策，秉持“踏實外交、互利互惠”原則，進一步深化台索邦誼。