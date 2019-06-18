賴清德去哪兒了？葉宜津：給賴時間沉澱一下

綠委葉宜津接受媒體訪問。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月18日電（記者 洪德諭）民進黨13日公布初選民調，蔡英文勝出，前“行政院長”賴清德在公布民調後參拜台南首廟天壇後，至今未有公開行程。在初選時挺賴的綠委葉宜津受訪時表示，初選過後僅向賴致意，需要給賴時間沉澱一下，相信他會繼續為台灣努力；至於是否有蔡賴配的可能？葉則說，只有“總統”有權利去選擇，沒有人有置喙的餘地。



賴清德在初選落敗後，僅短暫於民公布後的一小時現身台南首廟天壇，呼籲全黨務必團結一致，全力支持蔡英文競選連任。在此之後就未再有公開行程，僅在臉書粉絲專頁更新文章與大頭貼，外界相當關心其近況，對此在初選時被視為挺賴的綠委葉宜津接受訪問時提出上述說法。



葉宜津表示，初選過後沒有見過賴清德，不過有向賴致意，賴有回“感謝”，並未再去打擾他。葉認為，需要給賴時間沉澱一下，相信他很愛台灣繼續為台灣努力。



是否有蔡賴配的可能，葉宜津指出，全世界都一樣，“副總統”是備位“元首”，是“總統”的替身只有“總統”有權利去選擇他的替身，這方面沒有人有置喙的餘地，尊重“總統”候選人。



葉宜津強調，團結才是民進黨勝選唯一的方法，初選過後的整合非常重要，整合能成功真的能團結，民進黨才能勝選。