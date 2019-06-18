聯合早報：留意美聯儲息口轉向背後因素

中評社香港6月18日電／聯合早報今天社論說，在中美貿易戰持續和全球經濟轉弱的雙重壓力下，市場對美國聯邦儲備局今年內降息的預期不斷強化，美聯儲今明兩天召開貨幣政策例會，可能逆轉過去三年九次加息的政策，宣布10多年來第一次減息。降息已不是會不會，是什麼時候的問題，降息也不應視為利好的因素，因這也意味著全球第一大經濟體美國的經濟可能走軟。



美國今年第一季經濟增長3.2%，不過消費持續走弱、生產疲軟、就業波動加大、企業支出大幅度放緩、通脹預期開始轉弱等數據，加劇市場對美國接下來經濟前景的擔憂。本月初，美國全國商業經濟協會公布對當地53家企業和大學經濟分析員進行的季度調查顯示，幾乎所有受訪的分析員都認為，今年的美國經濟增長將放緩，雖然短期內經濟衰退的風險很低，但在2020年底之前陷入衰退的概率是60%，比上個季度高出將近一倍。



由於對美國經濟增長難以為續感到擔憂，市場從去年第四季開始就預期今年美聯儲將停止加息。但今年初以來，美聯儲一直按兵不動，在5月1日議息會議上，美聯儲還表示對當前的貨幣政策狀態滿意，隨後又重申維持利率水平。不過，進入6月，美聯儲的態度出現微妙變化，先是美國聖路易斯聯儲主席布拉德宣稱“可能很快就會降息”，美聯儲主席鮑威爾本月4日表示，將採取適當措施支持經濟增長，這馬上被市場解讀為美聯儲對降息持開放態度，紐約股市三大股指當天全線大漲，漲幅均超過2%。



由於鮑威爾將維持美國經濟擴張視為首要目標，暗示美聯儲已為未來可能降息敞開了大門，也因為這樣，過去一個月來市場對美聯儲今年降息的預期不斷提高。面對經濟停止擴張與金融市場波動的風險，美聯儲政策動向愈發引人關注，雖然降息可降低企業營運成本，提振股市和金融市場的表現，不過可能無力阻止經濟放緩甚至衰退。多國已為刺激經濟增長而降息，美聯儲降息將進一步帶動全球貨幣政策寬鬆的預期，對全球經濟和貨幣政策帶來廣泛的影響，如果力度太大且持續期太長，則很可能引發另一輪資產泡沫化以及加大債務風險。