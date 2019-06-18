胡幼偉：每周挺韓造勢　避免初選被”做掉”

胡幼偉表示，挺韓造勢大會有兩項功能。（照片：胡幼偉臉書） 中評社台北6月18日電／針對中國國民黨高雄市長韓國瑜每周一次的造勢大會，前“行政院”發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉昨天在臉書發文表示，本來從作戰原則而言，有一鼓作氣、再而衰、三而竭的顧慮。但由於黑韓每天不斷，再加上韓粉深怕韓國瑜在初選中“被做掉”，於是，每周一次的造勢大會，便成了發揮兩項功能的活動，1.抗議黑韓大會，2.韓國瑜親自反抹黑、抹黃、抹紅說明會。因為是任務取向的集結，而不是單純捧場的嘉年華會，使韓粉有了撐到底、拼到底的動能。



以下為胡幼偉臉書全文：



本來從作戰原則而言，有一鼓作氣、再而衰、三而竭的顧慮。



然而，由於黑韓每天不斷，再加上地氣族深怕老韓跟髮中分一樣，在初選中“被做掉”，於是，每周一次的地氣族大集結，便成了發揮兩項功能的活動：



1.抗議黑韓大會；



2.老韓親自反殺抹黑、抹黃、抹紅說明會。



因為是任務取向的兵團集結，而不是單純捧場的嘉年華會，使地氣族有了撐到底、拼到底的動能。



有些知識份子或名嘴對地氣族的每周一會，斥之以瘋狂或不理性，我卻不這麼認為；我還是在深刻思考這些活動的意義。



有時候想想，也覺得不可思議。



去年九合一大選時，評論界最流行的說法是：九合一是老韓一人救了一黨，而不是國民黨的勝利。



那照這樣講，國民黨2020要贏，鐵定是不能靠自己的力量，而必須還是要借重老韓對地氣族的呼召，才能重新執政啊！



可是，現在呢？老韓陣營和地氣族卻似乎成了泰北孤軍，危機感特重，明槍暗箭，防不勝防。



老韓還在帶領地氣族拼鬥，原來讚許老韓成就的一些評論員，現在對這支部隊，卻是極盡嘲諷羞辱之能事。



老郭一出場，有些人拼命吹捧，一副突然找到更強戰將的樣子。然而，除了能指揮鴻海員工，郭根本是戰場新手，沒有戰績能證明其戰力；搞了批策士在身旁，民調數字也沒能突破到什麼境界。



現在就變成，能戰的部隊，飽受批評；戰力不明的部隊，被捧上了天。老韓突然從可以一人救一黨的頭號戰將，變成了岳飛或袁崇煥。



如果那些評論員幾個月前說老韓一人救一黨，是說真的；那現在是認為，陣前換將，整個韓家軍解甲歸田，國民黨靠自己或靠老郭，鐵定可以創造比韓家軍更大的戰功囉？



那麼，我就繼續在旁邊觀察，看最後結果如何。



這不是說我挺不挺韓的問題，只能說，我這人比較保守，因為韓家軍幾個月前大破敵軍的事實擺在眼前；韓家軍目前還有士氣的事實也擺在眼前。國民黨支持者放掉這支部隊，挪出一半的籌碼給郭營，以我的觀點，是太冒險的做法。



你說我膽小、保守，我承認。我不敢支持貿然解除韓家軍武裝，改派郭營上陣打大決戰的提議。因為，我不想上國民黨歷史罪人排行榜的名單！