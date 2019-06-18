中國蟬聯超算500強佔比第一

中評社香港6月18日電／超級計算機的數量已經成為衡量一個國家科研水平的重要標準。第53屆全球超算TOP500名單17日面世，中國內地有219台超算上榜，上榜數量自2017年11月以來連續第四次位居第一。有分析指，儘管近年來中國超算數量和計算能力不斷提高，但仍未形成合力。從超算大國到超算強國，還需要整合發展。



前十強排名變化甚微



香港商報報道，從上榜的超算總數來看，中國以219台上榜系統數繼續位列第一位，美國以116台排第二位，日本、法國、英國和德國依次位居其後。而2018年11月公布的榜單中，中國國內超級計算機安裝數量是美國的兩倍多，中國安裝了227台，美國則為109台。



中國企業也繼續保持上榜數量優勢。中國“超算三強”聯想、浪潮、曙光分別貢獻了173台、71台和63台超算，分列廠商榜單的前三位。緊隨其後的是美國的惠普企業（HPE）及克雷公司（Cray），上榜數量分別為40台和39台。



與2018年11月公布的名單相比，此次榜單前四位沒有變化，部署在美國能源部旗下橡樹嶺國家實驗室及利弗莫爾實驗室的兩台超級計算機“頂點”和“山脊”仍佔據前兩位，中國超算“神威？太湖之光”和“天河二號”分列三、四名。



值得一提的是，排在本屆榜單第500位的超級計算機－－由聯想部署在某互聯網公司的超算設備性能為1.022PFlops，這意味？榜單上全部500台超算設備的速度都在P級（每秒千萬億次）以上。吉林大學計算機學院博士關媛元向記者解釋，1.022PFlops已經是難度較高的運算門檻，由此可以看出本次入選500強榜單的企業擁有著強勁的競爭力。



超算“長跑”仍將持續



實際上，從全球範圍來看，超算並非美國“一家獨大”。除美國外，中國在該領域的投入也較多，發展較快。分析認為，美國之所以不遺餘力地研究超級計算機，一方面是超級計算機代表了一個國家技術部門的競爭力，超級計算機可以在武器設計和密碼破譯中發揮重要作用。另一方面，超級計算機領域的競爭日趨激烈，美國在這一領域一直處於領先地位。但隨？中國在這一領域的起步，它給美國帶來了巨大的壓力。



中國現代國際關係研究院美國研究所學者李崢指出，近幾年，隨著中國科技水平的發展，美國逐漸擔憂中國超算發展將挑戰其領先地位。但實際上，各國在超算領域仍處於“長跑”階段，沒有哪個國家在該領域實現長期領先，也不存在“超算對抗”的局面。



對於各國在超算領域的合作空間，李崢認為，超算被美國視為出口管制最嚴格的領域之一，是其最核心的科技保護領域之一。不過，儘管美國與其他國家在技術本身的合作空間不大，但與該技術相關的基礎科學領域，依然存在合作空間。



技術應用水平仍待提高



近年來，中國超算取得了舉世矚目的進步，但不得否認的是，中國距離真正意義上的超算強國還有相當長的一段路要走。最新的榜單顯示，在總計算力上，美國仍以佔據38.4%計算性能的表現繼續保持優勢，中國儘管佔據43.8%的系統份額，但在計算力上的佔比只有29.9%。



分析認為，目前中國的超級計算機的綜合能力水平早已達到了世界的優勢水平，在運行速度上多次在國際比賽中摘得桂冠。但中國超算的發展仍存在較為明顯的劣勢，即超級計算機的應用程度低。在中國的超級計算機研製水平逐漸深入的情況下，應用水平仍舊難以和研製水平相當，長期落後於計算機的研製水平，這將很大程度上對超級計算機日後的發展起到限製作用。



此外，中國超算應用軟件的研發人員大部分分散在一些中小型實驗室、研究所，或者依附在以硬件研發為主的國家重點實驗室，僅在石油、氣象、地球物理等個別領域建有行業專門的國家重點實驗室。但很明顯，這些點是分散的，並未形成合力。業內分析認為，中國要從超算大國變成超算強國，或許不僅是技術的問題，更重要的是生態化發展的結構性問題。