深圳2025實現自來水直飲

中評社香港6月18日電／內地首份優化水務營商環境白皮書，昨日在深圳發布。白皮書明確表示，深圳市對標國際，提出到2025年實現全市自來水直接飲用目標，打造宜商加宜居的國際化大都市。



香港商報報道，由深圳發改委、深圳水務局、深圳水務集團聯合舉辦的是次深圳市優化水務營商環境新聞發布會，是繼此前電力營商環境之後的第二場發布會，也是深圳優化營商環境的一個組成部分。



鹽田率先建成直飲區



在發布會上，記者了解到，深圳水務集團投入大量的人力物力財力，率先在深圳鹽田區建成內地首個自來水直飲示範區。據悉，多年來該集團在深圳市已創建600餘個優質飲用水達標小區，惠及市民249萬人。



為實現2025全市直飲水的目標，深圳市水務局羅宜兵副巡視員表示，直飲水達標兩個關鍵，一是水廠深度處理。二是管網改造。深圳將對水廠建設全部實現自來水深度處理。目前，默林水廠、筆架山水廠、沙頭角水廠、鹽田港水廠，4座水廠已增加了深度處理的工藝。在未來五六年期間，深圳市將對現有接近50座水廠進行整合，整合成大概30座水廠，整合過程中一並實施水廠的深度處理工藝。



在管網改造方面，羅宜兵介紹，小區管網改造從2008年已經開始，應該在今年可以全部把原小區的管網全部改造完畢，達到輸送優質飲用水標準。另外，從2013年開始開展了住宅小區管網改造，此項工程預計在2021年全部完成，涉及到3000多個小區的改造。



水質對標國際一流水平



據了解，從上世紀90年代公布承諾標準以來，深圳水質完全符合國家飲用水衛生標準，每年達標率都在99.9%以上，2018年度供排水服務承諾綜合達標率為99.97%。



但是深圳提出，供水對標國際先進城市，也就是超國標，達歐美一流水質標準。白皮書也特別提到，對標新加坡、香港等在全球營商環境排名靠前的先進地區，補短板、強弱項，持續深化“獲得用水”改革，為客戶提供更加高效、便捷、優質的供水服務。