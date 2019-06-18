觀望G20　A股企穩成交萎縮

A股投資者仍靜待G20會議開幕消息，市場處於震盪格局 中評社香港6月18日電／滬綜指昨日震盪收漲0.20%，但兩市合計成交僅3357.08億元（人民幣，下同），較上一交易日縮量達25.22%，為2月11日以來新低。截至收盤，深成指及創業板指分別跌0.33%及0.80%。分析稱，成交量大幅萎縮是由於投資者仍靜待G20會議消息，市場處於震盪格局。但未來下行空間不大。當日，滬倫通在倫敦證券交易所（下稱“倫交所”）舉行揭牌儀式，華泰證券全球存託憑證（GDR）產品亦在倫交所掛牌。



大公報報道，截至昨日收盤，滬綜指、深成指及創業板指分別報2887.62、8780.87及1442.35點。巨豐投顧表示，當下，央行不斷釋放流動性，保持貨幣面的穩定，而產業政策利好釋放以及宏觀政策預期良好下，市場具備一定的支撐，在資金持續流入下，一旦形成合力，大盤也即將迎來較強的反攻。



華泰成首間三地上市中資



值得一提的是，華泰證券昨日在倫交所掛牌後，成為首家同時於上海、倫敦及香港三地上市的中國企業。華泰證券掛牌後，截至昨日晚間GDR跳漲逾7%。據悉，華泰證券14日發行7500萬單位GDR，每單位20.50美元，定價位於發行價區間低端，發行規模相當於股本的9.1%。



對於未來A股投資策略，巨豐投顧建議，中線繼續選擇優質標的進行布局，而短線可繼續進行個股博弈，同時做好逢低再次加倉以及建倉的準備。具體標的上，經營良好，業績優良的藍籌股以及成長性龍頭可優先關注。