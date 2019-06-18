民進黨駁民調專家質疑　包正豪：轉移焦點

包正豪表示，政黨立場不該凌駕學術討論。（照片：包正豪臉書） 中評社台北6月18日電／民調專家、台灣大學政治學系退休教授洪永泰日前發文質疑民進黨2020初選民調結果，民進黨17日提出10題問答反駁質疑，強調民調結果公平公正。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪今天在臉書發文表示，問題應該不在於“結果近似”，可議之處在於“抽樣設計”。民進黨用來質疑洪永泰老師的話，可以直接原封不動地還給民進黨自己。坦白承認這是設計過的遊戲規則就好，何必轉移焦點地強辯？



以下為包正豪臉書全文：



《政黨立場不該凌駕學術討論》



同時委託5家民調公司，控制所有可能造成調查差異的變數，最終得到“近似”的結果，這個不就是研究設計的基本要求嗎？所以問題應該不在於“結果近似”，可議之處在於“抽樣設計”。



我可以接受加入手機樣本，但不分青紅皂白就把手機樣本的比例拉到50%。民進黨用來質疑洪永泰老師的話，可以直接原封不動地還給民進黨自己。事實上，民進黨應該還要負擔更多的說明義務，為什麼是50%？市話樣本和手機樣本如何合併？這些都是可以透過學術討論來說明的。



講難聽點，民進黨愛用怎樣的“遊戲規則”來決定自己的“總統”候選人，那是民進黨的自由。但一方面玩弄規則，同時又要用“科學理論”來包裝自己，還用政客手法去指責提出學理挑戰的人，這樣就很不適當了！



手機樣本是用來增加年輕人中選機率的，前提假設是：年輕人多為純手機族，所以一般市話調查不容易找到。既然如此，洪永泰老師所稱“用推估母體比例”來分配樣本數，很合理啊！民進黨的反駁其實也不脫這個邏輯，只不過民進黨認為是50%。



問題來了，母體比例的底牌目前沒人知道，洪永泰老師是根據過去不斷的實驗設計，以統計方式推估出來這個比例。文章本身也不涉及政治，談的是學術研究。所以民進黨可以很負責任地告訴我們，到底50%怎樣來的嗎？



坦白承認這是設計過的遊戲規則就好，何必轉移焦點地強辯？有些事情是超越政黨歧見的，統計就是其中之一啦！