美代理防長：將再向中東增兵約1000人

中評社香港6月18日電／美國代理國防部長沙納漢17日宣布，美軍將再向中東增兵約1000人，以應對當地“威脅”。這是美軍近一個月內第二次向中東增兵。



據新華社報道，沙納漢在國防部當天發表的一份聲明中宣布該決定。他稱美方此舉“以防禦為目的”，為應對在中東地區的“海陸空威脅”。他說，該決定是回應美軍中央司令部此前的增兵請求，並已與白宮和參謀長聯席會議主席“通氣”。



聲明中，沙納漢再次指責伊朗及其代理人在中東地區的“惡意行為”對美國在該地區人員及利益安全構成威脅。他表示，未來美軍將繼續密切關注該地區局勢發展，並根據需要調整美軍兵力部署，但美方不尋求與伊朗開戰。



美國國務院發言人奧爾塔格斯在17日的例行記者會上表示，國務卿蓬佩奧將於18日前往位於佛羅里達州坦帕的美軍中央司令部和特種作戰司令部總部，與軍隊將領討論中東地區安全關切與行動等問題。



美伊關係近期持續緊張。5月24日，美國總統特朗普宣布美國將向中東增兵約1500人，主要承擔“防禦任務”。美方還多次公開指責伊朗應對近期在中東發生的多起油輪遇襲事件負責，而伊方均予以否認。



伊朗原子能組織17日發表聲明，宣布伊朗將於6月27日前突破低濃度濃縮鈾300公斤的存量上限。白宮國家安全委員會發言人馬奎斯當天晚些時候對媒體表示，美國不會允許伊朗發展核武器，國際社會應加大施壓力度應對伊朗政府的“核敲詐”。