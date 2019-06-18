央行淨投放1200億　護航半年結流動性

中國央行昨日在公開市場開展了總額一千五百億元（人民幣，下同）的十四天期逆回購操作 中評社香港6月18日電／中國央行昨日在公開市場開展了總額1500億元（人民幣，下同）的14天期逆回購操作，中標利率維持2.7%。當日，公開市場到期逆回購300億元，實現淨投放1200億元。央行稱，對服務縣域的農商行實現較低存款準備金率第二次實施，在此基礎上動用14天期逆回購工具，旨在對沖稅期、政府債券發行繳款等因素，藉此維護半年結流動性的平穩。分析指，從近期央行操作情況看，半年結資金料已無虞，銀行間市場流動性將續總體穩定格局。



對沖地方債帶來的衝擊



大公報報道，興業銀行兼華福證券首席經濟學家魯政委分析，本月地方政府債券發行開始提速。受地方債發行繳款將引致財政存款的增加，從而引發基礎貨幣的回籠影響，銀行間流動性或現收緊。但從歷史數據看，每逢地方債發行節奏加快、發行放量之際，中國央行通常都會加大公開市場資金投放力度，藉此配合地方債的發行，對沖因地方債發行對流動性帶來的衝擊。



中小行流動性面臨壓力



交銀金研中心首席金融分析師鄂永健觀察到，受個別銀行被監管層“接管”影響，近期銀行間市場流動性出現波動，特別是部分中小銀行在市場上融資時受到一定的利淡影響，其流動性亦面臨一定壓力。



央行目前已增加再貼現額度2000億元，及SLF（常備借貸便利）額度1000億元，加之公開市場操作補水，上述舉措料更有針對性地加大對中小銀行的流動性支持，提高中小金融機構的流動性可得性。



臨近半年末資金敏感時點，央行加大公開市場跨季流動性投放並不令人意外。市場數據顯示，MLF（中期借貸便利）周內合計到期資金量達2550億元，到期量較上周擴大約21.4%或450億元。昨日，上海銀行間同業拆放市場（Shibor）各短期品種回購利率漲跌互現，隔夜利率上揚7.8個基點，至1.8010%。



展望未來，鄂永健判斷，央行貨幣政策短期將繼續保持定力，並依據經濟運行過程中所面臨的實際狀況，適度增大“逆周期定向調節”力度，藉此配合財政發力。他預計，未來市場信心將繼續保持穩定，市場利率波動亦會被平抑，“銀行間市場總體流動性狀況將延續‘總體穩定’格局”。