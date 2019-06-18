大華網路報：公投送終　民主逆退

中評社香港6月18日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，《公民投票法》修正草案在“立法院”召開臨時會的首日，即在民進黨的多數優勢下，強行表決完成三讀程序。這次的修法結果，國民黨“立委”痛批為“鳥籠變成鐵籠”，甚至有公民投票“被送終”的批評。而在“立法院”審查該法草案及議決前夕，呂秀蓮曾公開表達反對的意見，因為她不願看到台灣的民主因此而走向逆退。



現行公民投票制度是民進黨在去年元月，才在多數優勢下強行修正通過，當時宣稱他們提出的新制度修正，可以再深化台灣的民主。沒想到，去年底合併地方“九合一”選舉辦理公投的結果，卻讓民進黨提案修改當時自己所主張的制度設計，這也猶如自己揭穿自己當時所說的謊言。



呂秀蓮此前召開記者會，對公投法的修正提出三大主張，包括“大選要綁公投”、“連署不應附身分證，連署如有涉及違法則依法究辦”及“中選會”行政效率不彰，公投應有專業專責主管機關”。其中，連署要附身分證是此次修正草案的新規定，但最後經政黨協商而刪除。而呂秀蓮提出的另兩項主張，“大選要綁公投”則是民進黨一貫的立場，現行制度已將原有“公民投票審議委員會”廢除，也是民進黨當年強力抗爭下的結果。



這次三讀通過的重大改變，是自2021年起8月的第四個星期六，定為公民投票日，公投案則每兩年舉辦一次，而確定與大選脫勾。這樣的立法結果，顯然與民進黨自積極推動公民投票以來的主張，乃至於過去陳水扁執政時代操作“公投綁大選”的理由，猶如狠狠打了自己一巴掌。