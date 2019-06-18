韓國瑜每周造勢　曾銘宗：初選策略各有不同

國民黨團總召曾銘宗受訪談韓國瑜每周造勢的看法。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）針對爭取中國國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜每周一造勢，但聲量支持度卻沒有之前那麼高的狀況，國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗今日向中評社表示，韓粉的量還是很大，支持度也夠，要不要每周造勢是候選人策略，我們都尊重。而韓粉堅定支持韓是好事，但希望初選確定後，萬一不是韓出線，韓粉也能支持國民黨的初選勝出者。



韓國瑜目前已在台北凱道、花蓮和雲林等三地大造勢，本周則將移師台中，一周一造勢的目的，就是因韓平日只能守在高雄拚市政，希望透過假日的造勢提升自己的聲勢和支持度。



曾銘宗今天在“立法院”接受中評社訪問，對於此狀況是樂觀看待，曾說，候選人打初選的策略，有人是造勢有人則走入民間，有人則開研討會等等，個人選擇對自己最好的方式來爭取支持。



至於外界認為韓粉排他性太強？曾銘宗說，韓粉量還是很大，支持度也夠，堅定支持韓國瑜是好事，希望當國民黨初選確定後，假設是韓出線，韓粉當然支持，但萬一不是的話，希望韓粉也能支持初選勝出者，希望大家能一致對外打贏2020大選，這涉及到“中華民國”未來發展非常重要的大選。



而仍有韓粉在強烈主張國民黨應該停止初選，直接徵召韓國瑜？曾銘宗說，國民黨是有制度的政黨，既然機制已公告就必須往下走，不然後遺症很大。