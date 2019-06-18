蔡點名要嚴肅面對民主政治　柯：話都妳在講

台北市長柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）針對蔡英文點名“柯市長應對民主政治更嚴肅”，無黨籍台北市長柯文哲18日出席開工典禮後受訪時不太服氣地回應，他談到兩岸一家親就照稿子唸，從來不失言，不過，話都妳在講，一下說嚴肅、一下說不嚴肅。柯也強調，兩岸那張考卷怎麼考都不會及格，因為我們就是沒達到他（中國大陸）的標準啊！



蔡英文17日造訪澎湖，一早就參拜“柯蔡宗祠”，接受媒體訪問時，被問到未來會不會“柯蔡一家親”合作？蔡英文嘆道，目前還沒有這個想法，不過，“柯市長作為一個民選市長，對民主政治這件事要更嚴肅面對”。



柯文哲18日出席台北市政府建管處舉辦的“台北市首件危老重建案”開工典禮，除了北市府官員與會外，現場並無藍綠市議員到場。



柯文哲在開工典禮結束後接受媒體訪問，被問到相關看法，柯文哲表示，其實他已經很嚴肅了，柯文哲什麼都可以亂講話，只有談到兩岸一家親就照稿子唸，從來不失言，所以被別人說是選擇性亞斯伯格症。不過是這樣，話都妳在講，一下說他嚴肅，一下說他不嚴肅，奇怪。



媒體追問網友開“柯粉轉柯黑告解專區”，似乎對你的兩岸論述不滿意，柯文哲說，兩岸那張考卷他就是考55分，怎麼考都不會及格，為什麼？因為我們就是沒達到他（中國大陸）的標準啊，而美國那張考65分、日本可以考比較好到80分。