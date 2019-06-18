蔡政府修公投法拚選舉　宗教與公民團體齊轟

長老教會民主陣線聯盟、台灣捍衛婚姻家庭聯盟召開記者會痛批公投法修法。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月18日電（記者 洪德諭、張嘉文、倪鴻祥）針對“立法院”17日三讀通過公投法部分條文修正案，將公投與大選脫勾，包括宗教團體、公民團體、中國國民黨“立法院”黨團今天都舉行記者會痛批民進黨此舉是讓“公投已死、民主送終”。



“立法院”臨時會17日晚間在蔡政府優勢主導下通過《公民投票法》部分條文修正，確定2021年起公投與大選脫鉤，每兩年舉辦一次公投，時間訂在8月的第4個星期六。



長老教會民主陣線聯盟、台灣捍衛婚姻家庭聯盟18日召開記者會，會中有包括來自長老教會高雄中會的牧師翁世俊、長老教會台南中會前議長牧師机嘉勝、下一代幸福聯盟理事長曾獻瑩、安定力量主席孫繼正等人出席。他們痛批公投法修法等於把民主送終，限縮人民期待的直接民主，目的是讓選舉不受公投影響，是政治考量非民意考量。



眾多公民團體，包括台灣公民參與協會、台灣陪審團協會、負數票協會、台灣環境保護聯盟等今日也在“立法院”一起召開記者會，高呼“民主重創、抗議公投法重返鳥籠。一旦與大選分開舉行，投票率很難高過5成，公投要通過只有“總統”級候選人辦得到，根本是扼殺了人民表達意見聲音。公投一別千古”口號，希望民進黨懸崖勒馬，並向民眾鞠躬道歉。



中國國民黨“立法院”黨團則今天上午舉行“公投已死、民主送終”記者會，出席者包括國民黨“立院”黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚、副書記長童惠珍，他們拿出“鐵籠公投”的道具加強訴求，並指蔡英文、“行政院長”蘇貞昌、“中選會主委”李進勇是“公投已死”的幕後黑手。呼籲民眾2020用選票換掉民進黨執政。



曾銘宗表示，公投法改每兩年辦一次，萬一遇上急迫性的事情，例如民進黨政府若開放含瘦肉精（萊克多巴胺）的美豬進口，台灣民眾吃了兩年再來辦公投，已對人民身體造成重大傷害，根本緩不濟急。如果公投不綁大選，依外國通例，公投門檻應改為相對多數，但這次仍採取絕對多數，須500萬人投同意票才能通過公投的高門檻，所以是“公投已死、民主送終”。



童惠珍說，單獨辦一次公投經評估要花8.6億，若是公投綁大選只須花1.46億，實在浪費公帑，如果民進黨政府要學全世界公投慣例，最好全部都學，不要只學皮毛，很多時候配套一不完整，就會容易損及人民權利。