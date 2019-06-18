參訪雲林跟韓搶票？柯文哲：找同學順便拜拜

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜上週末才剛在雲林造勢完，無黨籍台北市長柯文哲18日下午後腳就前往雲林縣參訪，被外界解讀是搶票。柯文哲18日上午出席開工典禮後受訪時表示，沒有啦，他是去找同學，順便去北港朝天宮拜拜，因為上次遶境沒去拜，而且總不能說韓去了，他半年就不能去吧？這也沒道理，台灣就小小的，不要什麼都看選票。



柯文哲認可的粉絲團“柯粉俱樂部”17日下午在媒體群組公布柯文哲18日下午將到雲林參訪的行程，包括到阿國獅魷魚嘴羹用餐、到鎂利格膠磁公司座談、參訪弘揚食品公司與元進莊企業，最後一站則到北港朝天宮參拜。



柯文哲18日出席台北市政府建管處舉辦的“台北市首件危老重建案”開工典禮，除了北市府官員與會外，現場並無藍綠市議員到場。



柯文哲在開工典禮結束後接受媒體訪問，被問到怎麼會在平日請假到雲林？柯文哲表示，他平常很少請假，剛好雲林有同學，他去找一下同學，順便要去朝天宮拜拜，上次大甲媽祖遶境他有到新港拜拜，但沒有去北港朝天宮拜拜，因為他的行程都被排滿了，所以北港媽祖還是要去拜一下。



媒體追問，韓國瑜上週才剛在雲林造勢，你馬上後腳跟著去雲林，有點搶票的感覺？柯文哲說，不會啦，總不能說韓去了，他半年就不能去吧？這也沒道理，台灣就小小的，總是會碰到。



至於雲林是農業大縣，是打算去搶農業票嗎？柯文哲嘆道，不要什麼都是票，要說選票的話，台灣的人口大部分還是集中在北台灣，他覺得該怎麼做就怎麼做，其實雲林縣生產台北市的蔬菜佔比27%。