藍委童惠珍：黨內同志不希望王金平自行參選

藍委童惠珍。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月18日電（記者 倪鴻祥）不參加中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平一再表示會參選到底，17日上午陪同高雄市長韓國瑜拜會王金平的藍委童惠珍今天上午接受中評社訪問時表示，黨內同志都不希望王自行參選，相信會以最大的努力讓王留在黨內，一起團結爭取勝選。



王金平宣布不參加國民黨初選，卻持續造勢活動，說願擔任整合團結的力量，17日接受廣播訪問時又強調會參選到底，讓外界質疑他的下一步。



童惠珍向中評社表示，現在王金平沒有參加黨內初選，如果王仍堅持參選2020，一定會重傷國民黨，所以黨內同志都不希望王自行參選，相信會以最大的努力把王留在黨內，一起團結邁向2020勝選。



爭取黨內提名的鴻海董事長郭台銘質疑初選制度設計未盡周延，不但拒簽參選公約，還放話警告“王院長的事情還會再發生”，外界揣測郭也有自行參選的意思。



童惠珍表示，參與初選人在初選過程中壓力會很大，相信所有參選人的觀念也會在初選過程中不斷改變，但這次初選制度是國民黨有始以來最公平、公正、公開的初選制度，所以不只是黨內同志，所有參選人也應有相同的共識，就是既然參與初選就應遵照機制，最後不論誰出線，沒出線的都應支持出線的那個人，而不是跳脫黨內的體制自行參選。



她以17日晚間“立法院”臨時會第一天，民進黨就強渡關山，通過限縮人民權利的《公民投票法》修正草案為例，指民進黨舖天蓋地的手法，不斷用公權力抺黑修理國民黨，或替蔡政府製造業績等方式，代表國民黨團結都不一定會贏，何況是分裂。



童惠珍17日陪韓國瑜拜會王金平，對於王對韓冷淡以對，甚至批評“庶民”與“權貴”等說法，對郭台銘卻多所肯定與支持。她表示，每個人各有支持對象是理所當然，至於說互動，當然跟情誼的長短、欣賞對方的風格有關，每個人對每位參選人的評價也都不一樣，但都應該予以尊重，何況黨員來自各行各業，所以現在的問題應是如何在初選後促成黨內大團結，這點她永遠抱持樂觀態度，相信可以做到，在2020大選贏得勝選。