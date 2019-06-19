中評現場：兩岸鄉村產業發展研討會在漳召開

18日上午，第十一屆海峽論壇•海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會在漳州召開（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月19日電（記者 海涵）6月18日上午，第十一屆海峽論壇•海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會在漳州召開。漳州市政府副市長吳衛紅，國台辦海峽兩岸關係研究中心經濟室主任劉小軍，閩南師範大學副校長張龍海，中國國民黨青年部主任蕭敬嚴，台灣中華鄉村發展學會理事長、中興大學應用經濟學系教授黃炳文，以及台灣各地青工總會代表，漳台創業青年代表、台中市的村里長代表、漳州市基層鄉村幹部代表等200多人參加活動。



張龍海在會上致辭。張龍海指出，海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會的召開，將有助於深刻理解、深入貫徹實施十九大提出的鄉村振興戰略，在深化兩岸農業融合發展上達成具有建設性的共識。閩南師範大學將依托閩南文化研究院、兩岸一家親研究院和鄉村振興戰略研究院，繼續發揮自身特色與優勢，為深化兩岸融合發展，為漳州乃至福建、全國鄉村振興貢獻智慧與力量。



研討會上，中國農科院農業經濟與發展研究所趙一夫研究員、國台辦海峽兩岸關係研究中心劉小軍副研究員、福建農科院農業經濟與科技信息研究所曾玉榮研究員、閩南師範大學鄉村振興戰略研究院黃耀明教授、台灣中興大學應用經濟學系黃炳文教授、台東大學文化資源與休閑產業學系施孟隆教授、屏東科技大學農企業管理系彭克仲教授以及福建省璞魨文化創意有限公司副總裁林昆範等，分別就鄉村產業發展中的休閑旅遊、民宿開發、文創導入、農業產銷體系及農村電商等熱點重點問題發表主旨演講，交流兩岸鄉村產業發展經驗，為兩岸農業交流合作、融合發展，助推鄉村振興戰略的實施建言獻策。



與會學者一致認為，農業是兩岸關係融合發展的重要領域，深化兩岸農業產業融合發展，要進一步從生產領域的合作擴展到資源開發、文化交流、旅遊觀光、鄉村建設、營銷管理、農業組織制度創新及管理培訓等全方面的合作；要創建兩岸鄉村振興合作基地，為台灣青年農民、青年技術人才、“台商二代”的發展提供更多平台；要構建兩岸農業企業和相關組織共同組織生產、共同開拓市場、共同分享利潤的新機制，在兩岸鄉村產業發展中探索融合發展新路。



本次研討會由漳州市人民政府主辦，漳州市台港澳辦、漳州市農業農村局、漳州市文化和旅遊局、閩南師範大學商學院、閩南師範大學兩岸一家親研究院承辦，台中市村里長聯合總會協辦。研討會結束後，與會代表還將現場考察漳州市美麗鄉村建設與農業現代化的建設成果，並就漳台兩地農業合作、基層農業組織交流等方面進行實地對接。















