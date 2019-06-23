趙一夫：抓住機遇　推動兩岸農業農村共發展

中國農業科學院農業經濟與發展研究所農業政策研究室主任、研究員趙一夫（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月23日電（記者 海涵）中國農業科學院農業經濟與發展研究所農業政策研究室主任、研究員趙一夫日前在參加海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會時作主題演講。趙一夫就海峽兩岸農業發展形態與合作趨向發表了看法，他指出，面對全球經濟發展格局以及兩岸關係發展形勢的新變化，兩岸同胞加強交流往來的意願比以往任何時候都更為強烈，合作的基礎和條件比以往任何時候都更加成熟，切實需要抓住機遇，用好平台，互融互促，通力合作，推動兩岸農業農村共同發展。



趙一夫說，戰後處於隔離狀態的海峽兩岸為了快速推進工業化，以工業火車頭帶動整體經濟的發展，起初選擇的發展路徑都是“以農業支持工業”，依托農業的利益輸送完成工業化的初期積累。由於資源條件和政策路徑的差異，台灣在上世紀70年代就基本進入了工業化中期，並將“以農補工”政策調整為“以工補農”政策，逐步加大對農業的扶持力度。大陸直至本世紀初才基本進入工業化中期發展階段，歷時近60年才逐漸實現由“以農補工”向“以工補農”的政策轉變。雖然兩岸在工業化和現代化發展階段上存在差異，但發展路徑有較強的相似性。在此背景下，兩岸農業發展也走過了相似的歷程，為改革開放40年來逐漸深化農業領域的交流與合作提供了發展契機。漳州作為兩岸經貿交流和農業合作的最前沿，從第一家台資水產養殖企業落戶到兩岸農業合作的先行試驗區，全程經歷並融入了兩岸農業交流與合作的發展歷程。



一、兩岸農業發展的階段及特征比較



趙一夫表示，兩岸經濟發展存在階段性差異，但在相似階段鄉村建設遇到的問題和挑戰有很強的共性特征。按照當前被普遍認可的以人均GDP劃分經濟發展階段的標準，台灣在上世紀70年代末就已進入到工業化中期發展階段，經濟發展策略相應由“以農補工”調整為“以工補農”的政策。與之相比，大陸在本世紀初才開始由工業化初期轉入工業化中期發展階段，2004年末中央經濟工作會議才首次明確將經濟發展方針調整為“以工促農、以城帶鄉”。簡單對比來看，兩岸經濟發展在這一階段相差近30年，但回顧相應時期兩岸鄉村發展狀況，面臨的問題和挑戰非常相似，表現在工商業快速發展，農業比較效益下降，農村青壯勞動力大量外流、留守人口老齡化趨勢嚴重，農村基礎設施陳舊落後、資源閑置，農村生活及文化特色逐漸喪失、活力下降，工農和城鄉發展差距不斷拉大。

