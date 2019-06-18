郭台銘7月2日推出新書　要拉近與民眾距離

郭台銘在7月2日推出新書並舉行見面會 。（照片：郭台銘辦公室提供） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘，近來除了全台下鄉走透透外，也透過網路和社群媒體頻打空戰，現在更要在7月2日推出新書舉行見面會，新書名為《從郭董到果凍：相信郭台銘》，讓民眾看到他在參選前和競選過程中的心得和改變，拉近和民眾距離。



國民黨初選民調訂在7月8日到14日舉行民調，郭台銘選在7月2日推出新書，就是希望藉此讓全台民眾能更認識他這個人，達到爭取更多支持的機會。



郭台銘這次的新書名為《從郭董到果凍：相信郭台銘》，主要內容包括：“人生的對手是自己”，是郭台銘創業多年的人生心得，白手起家的他，一路做中學，從失敗中積累經驗與智慧。為了台灣下個世代的未來，他再度挑戰自己，走一條充滿荊棘、人煙稀少的路。



此書是郭台銘首次獨家授權採訪，以第一人稱口述，談及台灣青年如何成為跨界人才，成為不被AI取代的快樂工作者，並且將小事做成大事，在世界的舞台發光。新書今天開始預購，預計7月2日在台北敦南誠品舉行新書見面會。



郭台銘團隊指出，目前選舉策略就是讓更多人認識郭台銘，因郭以前當老闆離民眾比較遠，而民眾過去也僅透過媒體，單方面了解郭，並不完全，所以就是多元、各方面讓郭和各階層多接觸、相互了解。