兩隻大金牛要選　柯文哲：還沒想出要怎麼打

台北市長柯文哲接受訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲日前上直播節目把蔡英文、鴻海董事長郭台銘比喻為大金牛，自己則是小螞蟻。柯文哲18日上午出席開工典禮後受訪時表示，若是指錢的方面，當然是這樣，之前看他們下廣告的量就知道，2014年台北市長選舉只有一隻金牛，現在有兩隻比較麻煩，他也還沒想出來要怎麼打。柯也說，他講“恭喜皇上”就只是俏皮話，但卻每天被穿鑿附會，天啊！不要這麼嚴肅好不好？



柯文哲18日出席台北市政府建管處舉辦的“台北市首件危老重建案”開工典禮，除了北市府官員與會外，現場並無藍綠市議員到場。



柯文哲在開工典禮結束後接受媒體訪問，被問到昨天怎麼會自比小螞蟻對上大金牛？柯文哲笑著說，如果是指錢的方面，當然是這樣啊。他們的資源無限，他看前陣子發在媒體的廣告量，他就知道，哇，實在是⋯⋯坦白講，每個都叫他選2020，但他不買廣告，到底要怎麼選？



被問到小螞蟻對上大金牛有點像是2014年台北市長選舉對上中國國民黨的連勝文？柯文哲說，問題是當時只有1隻金牛，現在有2隻，比較麻煩，他也還沒想出來要怎麼打。



媒體追問，昨天你把前“行政院長”賴清德比喻是袁崇煥，那民進黨就是明朝，你要當多爾袞入侵民進黨，被說是比喻失當。柯文哲先是詫異地回頭看了看提問的記者，才說，哇，你怎麼能這麼厲害，可以改行去寫劇本了，不錯、不錯。哎唷，他每天講一句話，你就一定要去穿鑿附會，何必這麼辛苦呢？像他是說“恭喜皇上”這也是俏皮話，你們就一定要說柯文哲酸蔡英文是皇上，天啊！我們活在世間，不要這麼嚴肅好不好？、



至於有資深媒體人分析，蔡英文的下一步主軸是“毀柯滅韓”，柯文哲說，那就要靠你們（指媒體記者）幫忙，你們不要做幫兇就比較不會成功，打只是皮肉傷，不會怎麼樣，“毀”就是要把你消滅掉。記者追問你會被消滅掉嗎？柯半開玩笑地回應說，“This is good question”，他好害怕啊⋯⋯反正每天晚上去看政論節目，一定會有訊息透漏出來。



記者近一步追問現在有看到什麼毀柯的訊息嗎？柯文哲指出，哎唷，你當記者這麼久了，回去想一想就知道了。待記者補充說，“我知道，但你告訴我啊！”柯文哲則反問，妳都看得懂了，還問？