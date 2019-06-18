2020再英仁配？綠委意見分歧

綠委陳亭妃。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月18日電（記者 洪德諭）民進黨13日公布初選結果，蔡英文勝出，外界相當好奇蔡英文將與誰搭檔，有台媒報道黨內英系“立委”屬意蔡英文與陳建仁繼續搭檔。對此，綠委趙天麟表示，再配的話會讓人覺得陳建仁是初選拿來利用的工具；綠委陳亭妃則說，現階段提副手太早了，如何取得人民的信任才是最重要的。



民進黨初選落幕後，外接高度關注蔡英文的副手人選。在初選過程中，陳建仁認為自己的階段性任務告一段落，並希望民進黨內能團結，表態不連任。不過，初選過後台媒《鏡週刊》報道，黨內英系“立委”屬意蔡英文與陳建仁的“英仁配”繼續搭檔，並力促賴清德儘速歸隊，扮演輔選“立委”的角色，與蔡英文、“行政院長”蘇貞昌組成綠營2020捍衛政權的鐵三角。



“正國會”綠委陳亭妃表示，現階段提副手太早了，這個時間點大家應把各派系、所有的力量納進來，為台灣未來這場關鍵的選舉而戰，談副手將會擾亂選舉的步調，因為初選已經讓民進黨延宕了2個月的時間，再談副手似乎將會讓民進黨這個階段為台灣人民做了什麼事被忘記、模糊焦點，如何取得人民的信任才是最重要的。



謝系“立委”趙天麟指出，陳建仁現階段的任務已經達成，他曾經過公開表態不爭取連任，再配的話會讓人覺得是初選拿來利用的工具，讓陳建仁當時累積下來的高度付之一炬不好，黨內、外都有很多很棒的人才，蔡賴配也有很多人在呼籲，“英仁配”從來沒聽過，也覺得相當不適合。