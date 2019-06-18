晤各界求諒解　林鄭兩度飲泣

林鄭月娥 中評社香港6月18日電／連續兩個周日大批市民上街遊行，要求特首林鄭月娥下台及政府撤回修訂《逃犯條例》等。林鄭月娥在禮賓府閉門分批約見多個界別代表，包括中小學校長團體、高教界及宗教界領袖，尋求諒解。



星島日報報道，據悉，林鄭在會上明確表示，暫緩修例“實質上等於撤回”，現屆政府不再重提修例，並就爭議造成社會不安，親自開腔道歉。據悉，林鄭在會見中小學校長後情緒激動，一度在洗手間飲泣；她在會見宗教界領袖時亦一度飲泣，各與會者都予以安慰。



據了解，行政長官辦公室在周日晚上，透過教育局約見高教界及中小學校長代表，昨晨分批在禮賓府會面。林鄭月娥在會上解釋，政府暫緩修訂《逃犯條例》“實質上等於撤回”，現屆政府亦不再重提修例，並親自向與會代表道歉，承認政府推動修例上的工作不足，令社會出現矛盾和紛爭，使市民感到失望。她亦重申關心學生及年輕人，承諾願與青年人多作溝通，同時政府堅定支持優質教育，繼續投放資源；她又感謝教師隊伍謹守崗位。



消息指，會後林鄭終按不住壓抑已久的情緒，一度在洗手間飲泣，需要旁人安慰。她在會上首次提到，政府將用心做“復和工作”，修補爭議造成的社會撕裂，但未有具體規劃。



會上列席官員，據悉包括教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長聶德權，以及商務及經濟發展局局長邱騰華，至於負責推銷修訂《逃犯條例》的律政司司長鄭若驊與保安局局長李家超，均沒有出席。林鄭會上逐一聽取校長意見，不時抄寫筆記，消息指有校長代表提出，特首把上周三的警民衝突定義為“暴動”，使得和平表達意見的年輕人同列為“暴徒”，認為不應該一刀切，應區分個別過激的犯法行為，集中處理；有校長則建議安排特首與學生會面，直接對話。