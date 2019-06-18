蘇貞昌臉書公布打韓影片　藍委砲轟：低級

國民黨團舉行“蘇貞昌公器私用 、“行政院”最壞示範”記者會。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月18日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的高雄市長韓國瑜出席“行政院”院會申請登革熱防治經費，遭“行政院長”蘇貞昌打官腔還剪接影片公布在個人臉書上，藍委今天上午舉行記者會砲轟蘇貞昌“公器私用”，變成“蘇導”打擊、抹黑韓，作法拙劣、低級，是行政中立的最壞示範，要求蘇向全民道歉，更要向韓國瑜道歉。



國民黨“立院”黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚、副書記長童惠珍上午舉行“蘇貞昌公器私用 、行政院最壞示範”記者會，現場出示蘇貞昌在個人臉書發布批評韓國瑜的影片，證明蘇公器私用。



童惠珍要求蘇貞昌別把格局做小，應把“行政院”當天院會所有內容放在“行政院”官網上讓全民檢視，否則未來“中央”和地方合作將受到質疑與猜疑，破壞“中央”與地方的互信。



曾銘宗表示，“行政院”院會的一切作為應該是所屬機關的表率，竟然為了對付韓國瑜一人，刻意側錄、剪輯、後置放在蘇貞昌個人臉書上，公開批評、攻擊在野黨“直轄市長”的建言，意圖帶風向球塑造韓國瑜負面假象，貶低韓的能力，如此作法根本是行政機關保持行政中立的最壞示範，以後在野黨的6都市長，誰還會參加“行政院”院會？誰還敢向“行政院”建言爭取經費？國民黨團要對蘇貞昌最嚴厲的譴責。



吳志揚表示，蘇貞昌在個人臉書上公布剪接的“行政院”院會影片，除了蘇說話、裁示和韓國瑜低頭的畫面外，難道沒有其他官員發言？“行政院”對外發布院會影片到底有沒有相關規範？這些影片後製播出都有針對性，只為了打擊2020可能參選的在野黨“直轄市長”就如此作為，根本比“東廠”還可惡，蘇應該立刻向全民、韓國瑜道歉。