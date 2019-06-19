黃炳文：深化兩岸鄉村發展交流　讓鄉村更美麗

台灣中興大學應用經濟學系教授、中華鄉村發展學會理事長黃炳文（中評社 海涵攝） 中評社漳州6月19日電（記者 海涵）中興大學應用經濟學系教授、中華鄉村發展學會理事長黃炳文18日上午在海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會上作主題演講。黃炳文以台灣經驗為例，分享了其對鄉村產業振興與鄉村旅遊發展策略的諸多思考。他指出，鄉村振興首重鄉村亮點產業的發掘，及建立鄉村產業振興的推動機制。鄉村休閑旅遊發展策略，需與鄉村產業深度結合。目前兩岸都在積極推動鄉村振興相關的計劃。期盼透過此論壇，能深化兩岸鄉村發展的交流，共同努力讓鄉村變得更美麗，讓當地居民及來旅遊的朋友感受到更幸福 。

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黃炳文表示，隨著經濟成長與都市化發展，鄉村的發展亦趨重要。鄉村地區幅圓廣闊，各具特有的人、文、地、產、景，鄉村發展具有其重要性，不僅有助於平衡區域經濟發展，更可發揮社會與環境效益。為促進鄉村發展，需藉助於產業振興的“拉力”、鄉村休閑旅遊發展的“推力”。



他指出，鄉村振興首重鄉村亮點產業的發掘，及建立鄉村產業振興的推動機制。農業是鄉村的核心產業，亟需優先活化—邁向三產融合，其中跨域整合是非常重要的工作，包括產業跨地區的發展（發揮規模經濟 ）、跨不同產業的發展（擴展範疇經濟）、跨不同政府部門（凸顯行政效率），目標即是整合資源，發揮加值效益，活絡鄉村產業與振興經濟。



黃炳文談到了台灣實例——苗栗八甲鄉村地區的茶產業跨域整合。苗栗八甲鄉村地區以茶產業鏈為基礎，結合產官學研，推動貓狸紅品牌營銷，擴大與苗栗產茶的頭屋、頭份、三灣、獅潭及苗栗等5地區農會合作，推動茶菁契作，妥善產業分工，達到產業復甦目標，推動八甲茶區永續發展願景——友善經營之文化休閑茶園。

