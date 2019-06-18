登革熱防治綠找砸　韓國瑜反擊要公佈清淤照

高雄市長韓國瑜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜近期爭取中央補助防制登革熱經費，也因為第二預備金使用形況跟前朝互槓。韓國瑜今天痛批，昨天前任市長說可以用預備金怎麼不用，今天民進黨議員說我們用得太多，搞不清楚他們到底是甚麼標準。韓國瑜更揚言之後要公布清淤的照片，高雄市民看了一定會嚇一跳。



韓國瑜17日北上爭取登革熱防治經費，曾任高雄市長的“總統府”祕書長陳菊提到有第二預備金可用，怎會沒錢。韓國瑜反擊不用她（指陳菊）提，本來就有動用第二預備金防治登革熱，說他不知道要動用預備金，根本大錯特錯。另外高雄市新聞局解釋第二預備金是新台幣4億元，目前已動用2.5億元，對此民進黨市議員康裕成質疑“也太會花錢了吧？”



韓國瑜18日市政會議後受訪時再度表示“昨天前任高雄市長說可以用預備金怎麼不用，今天民進黨議員說我們用的太多，我都搞不清楚，他到底是甚麼標準在看高雄市政府，好像隨便講隨便罵都可以。”



韓國瑜強調，該做的工作不會停，一定要做，而且是這個月跟下個月汛期來臨之前，所有應該做的工作都不會停。



針對地下管線必須清疏、雨水下水道工程改善就動用了6500萬元。韓國瑜指出，清完溝渠之後他都不太願意出來講，那裡面挖出來的泥土淤塞物有多少，如果現在不用預備金怎麼辦？最近下大雨發現水退很快，就是清了水溝發揮效果。



韓國瑜更表示，過幾天有機會再拿照片給大家看，相信高雄市民一看一定嚇壞了，發現原來這麼淤塞這麼嚴重。