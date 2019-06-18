台灣藝術公司：林富男創作暨收藏展

富男，很難得－林富男創作展暨收藏展 中評社高雄6月18日電（作者 利炳詳）企業家珍藏金酒與個人創作，暑期登場！6月1日至8月4日，台灣藝術股份有限公司（8479）推出最新展覽《富男，很難得》，展出董事長林富男所創作的油畫作品、複合媒材刺繡作品，及其收藏的數百瓶金門高粱酒，亦特別展出難得一見的李奇茂生平最大作品《萬馬奔騰》，成展覽亮點之一。



林富男為現任“行政院”顧問、台灣藝術研究院院長、南台灣觀光產業聯盟總召集人、高雄師範大學藝術學院講座教授、廈門集美大學美術學院終身客座教授、高雄漢王洲際飯店集團總裁。



林富男在南台灣觀光業界有長年的從業經驗，經營高雄漢王洲際飯店與墾丁天鵝湖湖畔別墅飯店，而在企業界，他也有“藝流企業家”的稱號，除了收藏油畫、字畫等藝術品，更自籌經費舉辦台灣之美油畫比賽，近年開始創作，以流動與漂浮技法開創“異流油畫”的獨特風格。



《富男，很難得》展出的油畫作品，便是林富男的代表性創作，以特製的油畫顏料融入東方筆墨的生動氣韻，譜出抽象或寫意的壯麗景致；“藝流思想”刺繡系列則是以當代藝術創作手法呈現刺繡的反面之美，旨在思考華美背後的辛勞；展覽還展出台灣藝術研究院與兩岸藝術家合作的彩繪金門高粱酒瓷瓶，民眾可看到來自如福州大學余鍵、李肇瑜教授等人的作品。



而近日台灣前輩水墨大師李奇茂病逝，身為李大師生前故友的林富男，為悼念大師風采，特將其私人收藏大型水墨作品《萬馬奔騰》展出。此作為李奇茂畢生最大尺幅的創作，是1989年時任高雄市長蘇南成央請李奇茂創作並贈予林富男之父林文益，以此答謝林文益對市政的無私奉獻。



據了解，《萬馬奔騰》過去僅於2015年在中正紀念堂展出過一次，之後便無任何展出，主辦單位台藝公司表示，藉著這次收藏展的機會再次重現《萬馬奔騰》，讓民眾能一覽李奇茂大師在水墨畫的深厚功力，而展覽後此作將不再對外展出，想目睹大師風采的民眾得把握機會於展期間前往欣賞。





《富男，很難得－林富男創作展暨收藏展》

開幕茶會－2019年6月29日(六) 15:00

展 期－2019年6月1日-2019年8月4日

地 點－台灣藝術股份有限公司

地 址－高雄市苓雅區中山二路483號

