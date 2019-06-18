不只卡韓　柯P怨蘇貞昌雙子星要卡到何時？

台北市長柯文哲接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨高雄市長韓國瑜近日與“行政院長”蘇貞昌為“登革熱補助款”一事互槓，而無黨籍台北市長柯文哲18日上午出席開工典禮後受訪時也藉著媒體向蘇貞昌抱怨，雙子星案到底要卡到什麼時候，你到底在幹什麼？



柯市府重要的“西區門戶計劃”政績，因雙子星開發案卡在蔡政府遲未認定得標的香港“南海控股”集團到底有沒有陸資疑慮，讓柯文哲不僅一次火冒三丈，頻頻抱怨蔡政府投審會、“經濟部”等多個審查部會踢皮球、行政效率差，柯也曾說“民進黨初選完了，有時間審雙子星了吧？”而“經濟部”曾說在5月底預計6月底就會有結果。



柯文哲18日出席台北市政府建管處舉辦的“台北市首件危老重建案”開工典禮，典禮結束後接受媒體訪問，被問到怎麼看韓國瑜嗆“行政院”再有登革熱算蘇貞昌頭上”，柯文哲笑說，哈哈哈，哎唷，他不知道細節、不曉得內容是什麼，不過一般防疫的錢，“行政院”該給就會給。



媒體追問，雙子星案是不是也算在蘇貞昌頭上？柯文哲無奈地回應，雙子星喔，你哪壺不開提哪壺？唉，雙子星到底要卡到什麼時候？1天、2天，可以說不小心，1個月、2個月、3個月，你到底在幹嘛？



至於公投法三讀通過，不綁2020“總統”大選，柯文哲說，這就是在修正，反正一下子綁大選，後來發現行不通就變不綁大選，他覺得這樣的話投票率會很低，大家不太會去投。