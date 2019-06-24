劉小軍談兩岸民宿業合作機遇與挑戰

海峽兩岸關係研究中心經濟室主任、副研究員劉小軍（中評社 海涵攝） 中評社北京6月24日電（記者 海涵）海峽兩岸關係研究中心經濟室主任、副研究員劉小軍近日在海峽兩岸（漳州）鄉村產業發展研討會上作主題演講，對大陸民宿發展現狀及兩岸合作機遇與挑戰發表了看法。他認為，當前，大陸民宿業消費市場逐年擴大，經營前景可觀。兩岸民宿業合作既有機遇更有挑戰。機遇主要是率先同台灣同胞分享大陸發展機遇的政策方針、大陸市場基礎好、機制不斷完善、組織化程度持續提升、當前大陸民宿業處於投資風口。而挑戰主要有蔡英文當局拒不承認“九二共識”、台灣當局限制兩岸交流、台灣當局違背市場規律。



劉小軍在發言中首先介紹了大陸民宿發展現狀。他表示，大陸境內外旅遊人次與小眾市場規模逐年上升。文化和旅遊部發布的2018年旅遊市場基本情況顯示，國內旅遊人數達55.39億人次，比上年同期增長10.8%；入境旅遊人數超過1.4億人次，比上年同期增長1.2%。入境過夜旅遊人數6290萬人次，比上年同期增長3.6%。此外，小眾市場也不再“小眾”，2017年全國鄉村旅遊已達25億人次，旅遊消費規模超過1.4萬億元。



在需求層面，劉小軍表示，當前大陸的消費市場經歷了消費升級和消費分級。同時，在城市化和逆城市化的過程中，旅遊市場逐漸擴大，出現了所謂的“圍城效應”——城裡的人想出去，城外的人想進來。



劉小軍指出，在“四個沒有變”與經濟結構調整的背景下，服務業特別是休閑服務業快速成長。

“四個沒有變”，分別是：經濟發展長期向好的基本面沒有變；經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質沒有變；經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變；經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。在此基礎之上，休閑服務行業盈利能力快速提升，發展步入快車道。旅遊綜合行業營收淨利雙增，而旅遊景區行業增長趨緩，傳統景區發展受限。酒店行業因併購帶來業績高增長。



在供給層面，劉小軍表示，原有的民俗市場供給主體以“大車店”或農家院為主，屬於初級供給，主要表現為：低投資、低回報、農業附屬品。當前市場未完全分級，處於初始分級狀態下的供給，出現了良莠不齊、資源浪費和重硬輕軟的特點。在鄉村振興戰略背景下的民宿市場供給模式主要表現為，“投資＋政府＋農戶”，發展規模持續擴張，由定點旅遊到區域旅遊。



談到大陸民宿當前的收益規模，劉小軍表示，主要體現為以下幾點：投資成本高，回報周期長；特色經營至上，後續投資不斷；面臨行業洗牌，經營前景可觀。民宿年盈利破百萬的新聞報道屢見不鮮，與此同時一大批業界大佬也紛紛進軍民宿產業，外婆家創始人吳國平在金華浦江豪擲6000萬打造中國最高端民宿，一晚定價5000元，讓很多五星級酒店都感嘆望塵莫及；上海迪士尼也瞄准民宿市場，計劃在開園之前推出100間配套民宿。



劉小軍指出，兩岸民宿業合作有三大機遇，分別是：其一，率先同台灣同胞分享大陸發展機遇的政策方針；其二，大陸市場基礎好；其三，機制不斷完善，組織化程度持續提升。其四，當前大陸民宿業處於投資風口。



但是，劉小軍也坦言，當前，兩岸民宿業合作也面臨著挑戰，主要有：一，蔡英文當局拒不承認“九二共識”；二，台灣當局限制兩岸交流；三，台灣當局違背市場規律。

