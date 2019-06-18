反擊蘇貞昌　韓國瑜：用兩隻攝影機來設計我

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）近期為了爭取登革熱經費補助款，中國國民黨高雄市長韓國瑜跟“行政院長”蘇貞昌展開交鋒。蘇貞昌今天受訪嗆韓國瑜賴皮，蚊子治不好怎麼治國。韓國瑜受訪反批“開院會被兩隻攝影機對著照，來設計他，‘行政院’不是一樣賴皮嗎？”



韓國瑜17日晚間上中天電視台“新聞深喉嚨”戶外開講節目，在高雄市五甲龍成宮廟埕廣場開講，針對北上向“中央”請求登革熱防疫補助經費受阻，韓國瑜也撂下重話表示“再不給錢，高雄再有人得登革熱，就算蘇貞昌院長頭上”。蘇貞昌18日到基隆受訪對韓國瑜的話做出回應，蘇說“嘿嘿嘿，市長他在當，責仼要我扛，天下有這麼賴皮的事嗎？”



韓國瑜18日上午結束市政會議後受訪，媒體詢問蘇貞昌做出回應後，登革熱防治的議題是否開始變成口水戰了？韓國瑜一聽表示立刻強調“我們當然不希望口水戰阿！”



韓國瑜表示“他說我高雄市長當得很賴皮，我高雄市長出席‘行政院會’還不是列席坐旁邊，兩支攝影機對著我照，‘行政院’不賴皮嗎？不是一樣賴皮嗎？設計我嗎？都是口水戰沒有意義。”



韓國瑜說，我們已經提出最強烈的呼籲了，蘇院長說願意加強補助高雄，我當場幫他鼓掌感謝他，讓院長可以趕感受到我們誠懇的拜託，現在講口水戰都沒有意思了。



韓國瑜說，拜託“中央”趕快把給高雄市政府的錢，新台幣5300萬元趕快撥下來，市府團隊會繼續推動防疫工作。