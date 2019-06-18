口水戰！蘇貞昌諷韓連一隻蚊子都治不好

蘇貞昌（左二）在基隆市長林右昌（左一）陪同下，出席基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮。（截自“行政院”影片） 中評社台北6月18日電（記者 洪德諭）中國國民黨高雄市長韓國瑜近期因登革熱疫情與“行政院長”蘇貞昌槓上，還重批“中央”執意不給補助，以後任何一個登革熱病例都算在蘇貞昌頭上。對此，蘇貞昌18日受訪時表示，市長他在當，責任要我扛，天下有這麼賴皮的事，連一隻蚊子都治不好，還要到處“趴趴走”說要“治國”，這會不會荒唐？



蘇貞昌18日在基隆市長林右昌陪同下，出席基隆轉運站暨周邊環境改善工程開工動土典禮，針對近期高雄登革熱疫情引發韓國瑜對“中央”的不滿，還批中央再不給補助，以後任何一個登革熱疫情都算在蘇貞昌頭上，蘇貞昌受訪時提出上述說法。



蘇貞昌表示，市長他在當，責任要我扛，天下有這麼賴皮的事。對於17日韓前往“立院”，蘇貞昌則說，病媒蚊是在高雄，不是在“立法院”、不是在前“立法院長”王金平那裡，他是不是又跑錯地方？連一隻蚊子都治不好，還要到處“趴趴走”說要“治國”，這會不會荒唐？



對於韓國瑜接連批蘇貞昌臉書公布院會片段，卡高雄市防治登革熱補助款，蘇貞昌則說，院會當天，韓國瑜的要求他一一誠懇的答覆，大力答允給予補助，最後他不但拍手，還站起來大聲的謝謝我，出來第一時間對記者也是一再感謝“行政院”，後來大概“見笑轉生氣”，加上國民黨的初選運作，所以現在完全走樣，是他在走樣，我倒是老神在在，不會隨他有何變動。



至於鴻海董事長郭台銘說，如果他當“總統”要換掉像蘇貞昌一樣的“閣揆”？蘇貞昌表示，沒有選舉的郭台銘，一再地說非常敬佩我的魄力會做事，現在要參加國民黨初選的郭台銘，變成在批評我，這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪。