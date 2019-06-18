韓國瑜推崇王金平像笑面佛　讓人賓至如歸

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜昨天突襲“立法院”拜會，並且拜訪前“立法院長”王金平，由於未事先約好，讓王陣營相當錯愕，閒聊10分鐘後結束。王事後表示不會尷尬並表示“我已經超脫三界了”。韓國瑜今天受訪時表示，沒事先通知，這點對王很不好意思，10分鐘聊得很愉快，都是老長官老朋友了。



至於也傳出鴻海董事長郭台銘有意拜訪王金平，由於郭、韓都是角逐2020黨內初選最強的人選，韓國瑜表示，“郭董要訪王院長，當然好啊！”王院長人是笑面佛，每天都保持笑臉迎人，像彌勒佛一樣，他認為很多人拜訪王院長都是給人這種感覺，總是讓人賓至如歸，心情非常舒暢，跟王院長相處久了就會知道。



韓國瑜17日以爭取登革熱經費為由，無預警突襲拜訪“立法院”國民黨團及高雄區域“立委”9位民進黨“立委”，因突然到訪撲了很多場空，並在未知會前“立法院長”王金平的情況下，由國民黨“立委”黃昭順、陳宜民陪同，前往拜會。



韓國瑜18日上午結束市政會議後受訪時表示，因為國民黨“立法院”黨團有“立委”通知他，是不是要跟黨籍“立委”一起拜託一下，到了“立法院”之後，高雄市有9位民選“立委”當然要一起拜訪，再下來一定要拜訪王院長，因為王是高雄政界大老，也是台灣政界大老，肯定要拜訪他，這是一連串的，所以忘了沒有通知。



韓國瑜說，事實上國民黨籍“立委”跟高雄市籍9位“立法委員”也都沒有提早通知，因為接到國民黨“立委”電話希望趕快到黨團拜託黨團“立委”來幫忙，包括高雄市補助款，高雄市登革熱疫情防治等部分，他覺得有道理就立刻過去，這一點對王院長非常不好意思，沒有通知到他。



韓國瑜表示，一開始他想說如果見不到王院長本人的話，就跟祕書轉達一下請個安也可以，結果就見到了王院長，大家就聊了10分鐘左右，聊得也很愉快，都是老長官老朋友了。