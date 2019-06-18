韓國瑜偕新任文化局長林思伶推薦六月好書

韓國瑜偕同新任文化局長林思伶一同亮相，向市民朋友推薦六月好書。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天偕同新任文化局長林思伶一同亮相，向市民朋友推薦六月好書《請問侯文詠：一場與內在對話的旅程》，並親自頒獎給四月好書讀後心得徵文寫作第一名得主陳麗旭小姐。



高雄市政府自二月起推出每月好書活動，韓國瑜盼藉由好書推薦與分享，讓高雄成為一個愛讀書、愛寫作的城市。



文化局表示，《請問侯文詠：一場與內在對話的旅程》是一本自我探索、充滿哲思的好書，作家侯文詠長期投注許多心力傾聽、開導年輕的孩子，希望幫助他們走出迷惘與困境，本書更是透過文字，給予更多人支撐的力量，試圖帶領讀者尋找更多的勇敢，面對人生的疑問。



韓國瑜也親自頒獎給四月好書《福爾摩沙大旅行》讀後心得徵文寫作第一名得主陳麗旭，其服務於高雄市福山國小，她分享閱讀能讓讀者以眼睛當鏡頭，閱讀台灣的地輿風情與自然生態，豐厚生命的色調與層次，就像是一封寫給台灣的情書，感動於作者劉克襄的文字與歷史考據。



高市府12日公布3任新局長人事，包括新任文化局長林思伶、新任毒品防制局長阮清陽、新任消防局長黃江祥。三位新任局長今天都在市政會議上露面。