顏清標與韓國瑜同台　互動熱絡表態力挺

韓國瑜出席餐廳開幕，意外與顏清標同台合體。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天中午出席頂鮮擔仔麵高雄店升級整修開幕，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也出席，兩人意外同台合體。韓、顏兩人一見到面就握手寒暄，頻咬耳朵，餐敘時，韓國瑜還幫顏清標拿酒杯，顏清標則頻頻幫韓國瑜挾菜，互動相當熱絡。



顏清標受訪時說，會支持韓國瑜，替他加油打氣。顏致詞時也提及韓瘦了許多，為了拚經濟，為了這個國家，都是我們共同的責任，也祝福韓心想事成。顏也公開呼籲在場人士，要大家當韓國瑜的靠山，“不要今天喊好，明天說誤會一場”。



韓國瑜今天中午臨時新增行程，前往高雄市光華路一家海鮮餐廳，頂鮮擔仔麵的開幕剪綵活動及餐會，該餐廳由原台南擔仔麵改裝，御盟頂集團接手，業者鍾爵和顏清標是多年好友，顏今天近午特地趕到高雄參加剪綵，巧的是，韓國瑜今天一早臨時公布增加這項行程。



韓、顏兩人今天互動相當熱絡，等候剪綵時就頻頻講悄悄話，到三樓餐敘會場，韓國瑜更主動拿酒杯給顏清標，大家一起敬酒，顏清標則頻頻幫韓國瑜挾菜。



顏清標表示，鍾董是他多年的好朋友，“有喜事，專程來慶祝！”韓國瑜則說，在高雄拚經濟，希望餐廳也生意興隆，鴻圖大展，風華再現。



韓國瑜致詞表示，頂鮮擔仔麵有兩重意義，擔仔麵是庶民小吃，貼近所有基層，讓我們每天可以溫飽，這是生活的一部分；而頂鮮的創意是在這種小吃下，加上大大彩霞、玫瑰、雕飾，這是很了不起，把庶民小吃跟頂級食材結合，既能夠符合大家觀感，又能夠達到一定水平。韓國瑜也肯定董事長從文創界跨到房地產界再到餐飲界，願意把美好食物一起來高雄分享。